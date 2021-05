Une médecin émue en pensant aux retrouvailles avec sa famille

Les assouplissements annoncés par François Legault mardi ont été perçus comme une bouffée d’air frais par la majorité des Québécois.

Pour plusieurs, ça sera l’occasion d’étreindre ses proches pour une première fois en plus d’un an. C’est notamment le cas de la Dre Maryse Guay, médecin spécialiste à l’Institut national de santé publique du Québec.

En entrevue à TVA Sherbrooke, mercredi, cette dernière a eu beaucoup de mal à dissimuler ses émotions à la pensée de pouvoir serrer ses enfants, ses petits-enfants et sa mère dans ses bras.

«On sait que ça s’en vient, mais on ne voudrait pas les contaminer, alors on se retient. On sait que quand on aura le go, on va y aller gaiement», a-t-elle exprimé.

«Le premier câlin sera intense et très long», a-t-elle ajouté.

Ne pas crier victoire trop vite

Néanmoins, la Dre Guay répète que le déconfinement devra se faire graduellement.

Le nombre de cas continue de diminuer au Québec et jusqu’ici, la troisième vague a été beaucoup moins virulente que dans d’autres provinces et pays.

Selon la médecin spécialiste, le respect des mesures et la vaccination demeurent la clé pour se sortir de cette pandémie.