5 destinations plein air à ne pas rater cet été

À la recherche de destinations nature pour vous amuser et vous dépayser cet été? Voici quelques suggestions d’endroits méconnus à ne pas rater, tirées du tout nouveau Guide du plein air au Québec.

Publié par le magazine Espaces, sous la direction de la journaliste spécialisée dans le plein air et le tourisme d’aventure Nathalie Schneider, ce nouveau guide quatre saisons répertorie plus de 800 expériences à travers le Québec.

On y découvre à la fois des incontournables – comme le parc national Forillon en Gaspésie ou le parc national du Mont-Orford dans les Cantons-de-l’Est – et des petits bijoux moins connus, où les foules risquent d’être moins denses cet été.

Nous avons demandé à Espaces de nous suggérer quelques-uns de ces endroits méconnus à ne pas manquer. En voici cinq:

Le parc de la rivière Batiscan, en Mauricie

Vélo de montagne, canot, kayak, tyrolienne, via ferrata (de jour et de nuit), hébertisme aérien, géocachette... Ce parc offre une multitude d’activités, y compris aussi de la randonnée pédestre sur 20 km de sentiers. Certains tronçons longent la rivière Batiscan et offrent de ravissants points de vue. Selon le guide, des chutes, rapides et forêts de conifères sont au programme.

Info: parcbatiscan.ca

Le parc national de Plaisance, en Outaouais

COURTOISIE PARC NATIONAL DE PLAISANCE/MATHIEU DUPUIS

Ce parc national québécois est l’un des plus méconnus de la province. Il est pourtant propice aux expériences en famille puisque le terrain y est plat et qu’on peut y guetter 250 espèces d’oiseaux. On y vient, selon le guide, «pour randonner sur l’un des 7 sentiers – 33 km, dont 5 à partager avec les cyclistes –, mais aussi pour emprunter les épatantes passerelles flottantes de La Zizanie-des-Marais, qui surplombent les milieux humides du parc, ou pour grimper au sommet de la tour Perras, en forme de nid d’oiseau.»

Info: www.sepaq.com/pq/pla

Récré-eau des Quinze, en Abitibi-Témiscamingue

Ponctué de belvédères, ce parcours pédestre de Notre-Dame-du-Nord serpente à travers le bassin hydrographique du Témiscamingue. Récré-eau des Quinze compte un total de 25 km de sentiers, dont celui des Pouvoirs de l’eau, suggéré dans «Le Guide du plein air au Québec», qui emprunte des passerelles et dévoile une ancienne vallée glaciaire.

Info: recre-eaudesquinze.qc.ca

La Véloroute des Appalaches, dans le Centre-du-Québec

Les amateurs de vélo de gravelle prendront plaisir à découvrir la Véloroute des Appalaches, un parcours de 534 km qui regroupe 9 tronçons de 32 à 84 km, et qui permet de faire le tour de la région. Le circuit alterne entre vallées et montagnes, au départ de Victoriaville, et emprunte de jolis chemins ruraux.

Info: velorouteappalaches.com

Le Sentier pédestre du Lac-Kénogami, au Saguenay -Lac-Saint-Jean

Ce réseau de 40 km traverse un magnifique territoire forestier rempli de lacs, de rivières et de ruisseaux. Les randonneurs peuvent s’arrêter dans différents refuges, emprunter un pont suspendu de 23 m et même traverser la rivière Pikauba grâce à une nacelle autotractée (fermée en ce moment en raison d'un embacle).

Info: cprlk.wordpress.com

* Le Guide du plein air au Québec, Les Éditions de L’Homme, 32,95 $