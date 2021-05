Attaques sur l'éthique: Régis Labeaume dénonce les propos de Jean-François Gosselin

Le maire de Québec a balayé du revers de la main les doutes énoncés par Jean-François Gosselin sur sa trop grande proximité avec les groupes environnementaux dans le dossier du tramway.

• À lire aussi: Éthique: Jean-François Gosselin s’en prend à la «proximité» de Régis Labeaume avec les organismes environnementaux

• À lire aussi: Saint-Roch: un transfuge d’Équipe Labeaume avec Bruno Marchand

«Je trouve que la faiblesse du discours est extraordinaire», a exprimé Régis Labeaume. Le maire réagissait aux propos du chef de l'opposition, qui s'était questionné la veille sur sa «proximité inquiétante» avec des groupes environnementaux comme le Conseil régional de l'environnement (CRE) et Accès transports viables. (ATV). Ceux-ci, dit Jean-François Gosselin, font la promotion du projet de tramway du maire et se battent contre le troisième lien. «Ce sont des sous-contractants du maire pour critiquer un autre projet avec lequel il n’est pas d’accord», a-t-il affirmé.

«Je comprends que le premier ministre du Québec doit être en conflit d'intérêts. Et probablement le premier ministre du Canada», a ironisé Régis Labeaume, en réplique. «On est peut-être tous en conflit d'intérêts parce que tout le monde met de l'argent ou achète des services de ces organisations-là.»

La Ville, souligne-t-il, paie pour des services rendus par le CRE et ATV. Elle ne vérifie pas la position des organisations auxquelles elle confie des mandats, a indiqué M. Labeaume. «On ne leur demande pas une prise de sang pour savoir de quel groupe sanguin ils sont», a-t-il illustré.

De son côté, Alexandre Turgeon, directeur général du CRE, a affirmé que ces insinuations étaient tout à fait infondées et «diffamatoires». Il souligne que le CRE engage des étudiants pour réaliser les mandats de services pour la Ville.

«Si on n'avait pas ces contrats-là, on n'aurait pas ces dépenses-là non plus. On engage des surnuméraires pour les réaliser. Ça change strictement rien pour nous.»

Il a d'ailleurs fourni les chiffres des revenus de son organisation qui viennent de la Ville. Sur un budget de 919 000$, 143 000$ viennent de la municipalité. Ce sont exclusivement des revenus pour des contrats de services, des implications sur des comités (activités du port, matières résiduelles et lieu d'enfouissement de Saint-Tite) et pour la participation au comité directeur du réseau structurant.

À voir aussi: