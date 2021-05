«Bonvelo»: la passion du vélo de montagne

Avec la hausse marquée de l’engouement envers le vélo, la «van life» et le plein air, Dominick Ménard ne pouvait espérer meilleure rampe de lancement pour faire la part belle au vélo de montagne dans «Bonvelo», une émission offerte sur Évasion.

«Ça fait longtemps que je suis dans le milieu, longtemps que j’essuie des préjugés, que je crois que c’est un sport qui mérite d’être connu, dit cet ancien athlète et fondateur de toute l’aventure Bonvelo qui comprend vidéos, websérie, balado, etc. J’avais cette idée depuis un bout et honnêtement, je n’aurais pas pu la lancer dans un meilleur “timing”... Ça me fait frissonner.»

Pour celui qui a pris part à sa première course de vélo sur BMX à l’âge de 5 ans, le vélo de montagne mérite pleinement la visibilité qu’on lui accorde et la popularité qu’il gagne, ne serait-ce que parce qu’il est très agréable à pratiquer ici même, au Québec.

«À travers la série “Bonvelo”, je voulais aussi faire connaître les destinations. Ça s’est démocratisé et c’est un beau sport. Il n’y a pas beaucoup de sports avec lesquels tu peux faire 30 kilomètres dans ta journée, en nature, sans bruit ni moteur.»

«Tu as juste à être à quelques kilomètres de chez toi et tu as l’impression d’être en voyage. C’est comme ça que j’ai connecté, dans le bois, en découvrant des pistes. Le côté de l’exploration me fascinait.»

Nouvelle culture

Signe que les temps ont bien changé, le vélo de montagne n’est plus uniquement associé à ces «bad boys» adeptes de sports extrêmes comme on en a tant vu sur le web, à la télévision et au cinéma. Les préjugés liés aux divers dangers de ce sport n’ont plus tellement leur raison d’être.

Aussi, il y a maintenant toute une communauté de gens qui pédalent dans le même sens pour offrir ce qu’il y a de mieux aux sportifs.

«On a compris qu’il fallait faire des sentiers accessibles, explique Dominick Ménard. Il faut que les enfants puissent s’initier et que tout le monde puisse aller faire du vélo sans risquer de se casser un bras. On fait tout ce qui est possible pour pas que ça arrive.»

«En ce moment, quelqu’un qui veut faire du vélo, c’est assez facile de s’initier. Tu sais où sont les montagnes, il y a des applications, les réseaux sociaux... Mais à l’époque [où j’avais 5 ans], il n’y avait pas cette culture.»

Vivant dans son van depuis cinq ans et possédant trois vélos - «si je pouvais en mettre quatre, j’en mettrais quatre!» -, le passionné de 42 ans a beau faire partie de l’univers du vélo de montagne depuis longtemps, il n’en reste pas moins impressionné par ce que le Québec a à offrir en matière de pistes et de sentiers.

«Ce qui est “cool”, c’est que j’ai découvert les réseaux. Par exemple, je n’étais jamais allé à Empire 47 [un réseau situé à Lac-Delage, NDLR]. Toute la journée, je n’ai pas eu à “stager” mes surprises. Je me laissais aller: je souriais, je riais et j’avais de petits cris de joie.»

L’émission «Bonvelo» est diffusée le mercredi, à 21 h 30, sur Évasion. Une deuxième saison sera tournée bientôt.