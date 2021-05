TORONTO | Nous y voilà enfin. Après cinq jours à regarder les 14 autres équipes en découdre, c’est enfin au tour des Maple Leafs et du Canadien d’amorcer leur série.

«On a regardé les autres séries aller. Ça frappe, c’est le fun. Les séries, c’est la raison pour laquelle on s’entraîne tout l’été. C’est la vraie saison qui commence. Le calendrier régulier, ce n’est qu’une préparation», a indiqué Phillip Danault, à quelques heures du premier match, disputé à l’Aréna Banque Scotia, de Toronto.

Évidemment, le mandat de Danault et de ses compagnons de trio consistera à museler l’unité d’Auston Matthews. Sans oublier celle de John Tavares, qui peut également être très dangereuse.

« On est prêt. On a fait notre travail au cours de la dernière semaine. On s’est préparé mentalement et physiquement », a déclaré le Québécois.

Après 10 confrontations de saison régulière, les Leafs n’ont plus de secrets pour le Canadien. Et vice-versa. Ce qui n’a pas empêché Matthews d’inscrire 14 points, dont sept buts, face au Tricolore.

« Matthews et (Mitch) Marner sont deux super vedettes. C’est normal qu’ils trouvent le moyen de mettre la rondelle dans le but par moment. Mais, notre ligne est de retour, nos défenseurs sont solides et, dans le filet, on a (Carey) Price et (Jake) Allen. Tout est en place », a soutenu Danault.

Photo Martin Chevalier

Tatar en pleine forme

Évidemment, la clé sera d’éviter que la première unité des Leafs passe du temps en territoire montréalais. Au fil des ans, c’est justement en contrôlant lui-même la rondelle en zone ennemie que le trio de Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher ont été en mesure de limiter les occasions de marquer de l’adversaire.

«On essaie de créer le plus d’attaques possible en étant structuré. C’est notre objectif avant chaque match. Bien sûr, quand on se retrouve dans notre territoire, on fait tout pour empêcher l’adversaire de marquer, mais notre but, c’est d’empêcher leurs meilleurs joueurs de venir dans notre zone», a souligné Tatar, qui se dit complètement rétabli d’une blessure qu’il a traînée jusqu’à la fin de la saison.

Cette même blessure qui lui fait rater cinq matchs, du 28 avril au 5 mai.

« Je suis en pleine forme. J’ai manqué quelques matchs. Ce n’était pas facile. J’aurais pu en manquer plus, mais je voulais continuer de jouer. Je ne me sentais pas bien, mais je voulais être prêt pour les séries », a expliqué le Slovaque.

AFP

Galchenyuk sur la passerelle

Dominique Ducharme n’est pas le seul à avoir dû faire des choix déchirants pour l’ouverture de cette confrontation entre les deux grands rivaux. En raison des retours de Zach Hyman, Nick Foligno et Riley Nash, Sheldon Keefe a dû montrer le chemin de la passerelle à Alex Galchenyuk, Pierre Engvall et Adam Brooks.

On comprend que ce trio de laissé pour compte a moins soulevé les passions dans la Ville-Reine que ce ne fut le cas à Montréal avec Cole Caufield, Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov. N’empêche que l’entraîneur des Maple Leafs a dû justifier ses décisions.

« J’aime le mélange de touche offensive et d’expérience que ces combinaisons apportent à notre équipe. On peut également compter sur des joueurs capables de remplir différents rôles, que ce soit à forces égales ou sur les unités spéciales, a-t-il indiqué.

«Ce ne fut pas des décisions faciles. On a dû rayer de très bons joueurs de la formation qui seront des atouts à un moment ou l’autre des séries», a-t-il poursuivi.

Sandin, le jeune quart

À la ligne bleue, le retour de Zach Bogosian a incité Keefe à retrancher Travis Dermott, membre des Leafs lors de leurs trois dernières présences en séries éliminatoires. À l’inverse de Ducharme avec Romanov, cette fois, il a choisi de garder une verte recrue dans sa formation : Rasmus Sandin.

«L’expérience fait partie de l’équation, mais je me fie plus à la dynamique de l’équipe. Quels éléments placés ensemble permettront à l’équipe d’être à son meilleur», a-t-il soutenu.

Âgé de 21 ans, tout comme Romanov, Sandin disputera son premier match éliminatoire. Il est l’un des hommes de confiance de Keefe à la ligne bleue pendant les attaques massives des Leafs.