Développement des terrains de centres commerciaux : Un premier exemple à D'Estimauville

Photo Stéphanie Martin Howard Wiseman, président d’Écono‑Malls et partenaire principal de MixDev, Carol Ragi, vice‑présidente exécutive de A7 Immobilier, Régis Labeaume, maire de Québec, et Philippe Charbonneau, président-directeur général développement de A7 Immobilier et partenaire principal de MixDev ont fait la première pelletée de terre pour le projet de quartier Nuvo sur le terrain du centre commercial des Galeries de la Canardière.