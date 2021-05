La Société de recherche sur le cancer (la Société) m’annonce la création du Fonds de recherche Michel Louvain en l’honneur de celui qui a marqué l’univers de la musique au Québec pendant plus de 60 ans. Décédé des suites d’un cancer de l’œsophage le 14 avril 2021, sa famille souhaitait que des dons soient amassés auprès de la Société de recherche sur le cancer, en son nom, afin de contribuer à déjouer le cancer. La Société ainsi que la famille de Michel Louvain invitent les admirateurs de l’artiste à donner généreusement à cette campagne en ligne sur le site de la Société. Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancers. societederecherchesurlecancer.ca/fr

Relais pour la vie

Photo courtoisie

Le Relais pour la vie de Lévis se tiendra cette année virtuellement le samedi 12 juin 2021 sous la présidence d’honneur de Gilles Lehouillier (photo), maire de la Ville de Lévis. Afin d’assurer la sécurité des participants et des personnes atteintes de cancer, aucune rencontre en personne n’aura lieu. Il existe cependant plusieurs façons d’y participer. Vous pouvez former, relancer ou vous joindre à une équipe, ou vous s’inscrire à titre de porteur d’espoir ou participant général. Aussi deux options s’offrent à vous pour lancer votre collecte de fonds : engagez-vous à amasser le montant minimal d’inscription, soit 150 $ pour les adultes et 60 $ pour les jeunes de moins de 18 ans, ou choisissez de faire un don minimal de 45 $. Renseignements : www.relaispourlavie.ca

Un gin pour l’été ?

Photo courtoisie

Rien n’arrête la Distillerie des Appalaches de Lévis qui vient de lancer un 5e produit. Après le Kepler Premium, le Kepler Reserve, l’Alphonse (sans alcool) et Moins Quarante, voici le Kepler bord de mer (photo), un gin contemporain qui vous promet un été ensoleillé et qui se distingue par son originalité. En quête d’évasion et de chaleur, le propriétaire et distilleur Dave Ricard a imaginé cette recette des plus rafraîchissante à base de fraise et de rhubarbe doublées de la fraîcheur du concombre et de l’algue wakamé, recueillie à la main aux abords des côtes de la Gaspésie. Toujours fidèle à sa philosophie de mettre à l’avant-plan les artistes de la scène régionale, Dave Ricard a confié à l’illustrateur de talent Pier-Olivier Caouette le soin de créer le visuel du Kepler bord de mer qui se retrouvera à la mi-juin sur les tablettes de la SAQ de la grande région de Québec et à la mi-juillet ailleurs en province. distilleriedesappalaches.com

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 mai 2006. Barry Bonds (photo), 41 ans, des Giants de San Francisco, frappe son 714e circuit et égale la marque de Babe Ruth. Le 4 août, il frappe son 755e circuit en carrière égalant le record des ligues majeures détenu par Hank Aaron depuis 1976. Bonds détient le record du plus grand nombre de coups de circuit en carrière dans la Ligue majeure de baseball avec 762.

Anniversaires

Photo courtoisie

Cher (photo) chanteuse et actrice américaine, 75 ans...Marc-Olivier Lafrance, comédien québécois, 27 ans...Maxime Desjardins-Tremblay, comédien québécois, 28 ans...Jacques Paquet, de Saint-Augustin-de-Desmaures, agent distributeur des gâteaux Vachon, 65 ans...Sylvain Gallagher, de Talbot équipements (Les industriels de la pierre de Québec), 46 ans...Luci Tremblay, Directrice des communications et de la programmation BAnQ - Bibliothèque et archives nationales du Québec...Jeanick Fournier, chanteuse née à Roberval...Elsa, chanteuse française, 48 ans...Yvon Lambert, joueur de hockey, avec le Canadien de 1973 à 1981, 71 ans...Raymond Chrétien, diplomate québécois, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 mai 2011 : Jean April (photo), 80 ans, hôtelier de Notre-Dame-du-Portage... 2019 : Niki Lauda, 70 ans, légendaire pilote autrichien, triple champion du monde de F1... 2018 : Carol Mann, 77 ans, golfeuse américaine de la LPGA et intronisée au World Golf Hall of Fame en 1977... 2018 : Koo Bon-moo, 73 ans, président et chef de la direction du conglomérat sud-coréen Groupe LG... 2015 : Mary Ellen Trainor, 62 ans, actrice américaine (L’Arme fatale)... 2014 : Rupert zu Loewenstein, 80 ans, manager financier des Rolling Stones pendant trente-sept ans... 2013 : Ray Manzarek, 74 ans, musicien américain, claviériste du groupe The Doors... 2012 : Robin Gibb, 62 ans, membre du groupe Bee Gees... 2011 : Macho Man Randy Savage, 58 ans, légendaire lutteur de la WWF... 1976 : Syd Howe, 64 ans, a joué 17 saisons dans la LNH (1929-1946).