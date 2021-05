John Gomery aura marqué notre histoire

Un homme juste. Intègre. À l’œil pétillant et au sourire taquin. Un homme aimable. Un natif de Montréal. Un personnage plus grand que nature. L’ancien juge John H. Gomery est décédé mardi à l’âge de 88 ans.

Le message de sa fille, Liz, dit tout : « Il était un géant, un homme extraordinaire et un superbe père, et mon cœur et tout mon corps souffrent maintenant qu’il n’est plus là. »

John Gomery aura marqué l’Histoire. De 2004 à 2005, il a présidé la spectaculaire commission d’enquête sur le scandale entourant le « programme des commandites » du gouvernement libéral de Jean Chrétien.

Un legs monumental

Au fil de ses questions pointues, on découvrait toute l’ampleur d’un véritable stratagème de corruption et de détournement de fonds publics au sommet même du gouvernement. Le tout, sous prétexte de « vendre » le Canada aux Québécois après le référendum serré de 1995.

Truffé de propagande partisane visant à favoriser le Parti libéral du Canada (PLC), son « programme » des commandites visait surtout à remplir ses coffres de manière illégale. Toujours à même les fonds publics, il graissait aussi généreusement la patte de plusieurs firmes « amies » du PLC.

Le portrait était nauséabond. Le PLC en est sorti durement puni pour une décennie.

Redonner à la société

En exposant ce scandale, la commission Gomery et son président ont largement contribué à nettoyer les mœurs politiques au fédéral. En soi, c’est un legs monumental.

Bien avant et après la commission, John Gomery, humaniste et social-démocrate dans l’âme, n’a jamais cessé non plus de redonner à la société.

Père et grand-père, il était marié en secondes noces à l’ex-juge Pierrette Rayle, une juriste brillante, avant-gardiste et première femme bâtonnière du Barreau de Montréal.

Depuis, il s’était installé avec son épouse à Havelock, dans une jolie fermette. Habité aussi, on l’espère, d’un sentiment profond du devoir accompli.

Nos plus sincères condoléances à tous ses proches. Nous ne l’oublierons jamais.