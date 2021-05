«Johnny Hockey» aime toujours être un membre des Flames

La décevante saison 2020-2021 des Flames n’a visiblement découragé l’attaquant Johnny Gaudreau par rapport à son avenir à Calgary.

Jeudi, lors du bilan des joueurs, le patineur de 27 ans a affirmé qu’il était ouvert à signer une prolongation de contrat avec l’équipe qui l’a sélectionné en quatrième ronde (104e au total) du repêchage de 2011. En 2021-2022, l’Américain conclura une entente de six ans d’une valeur totale de 40,5 millions $.

«Si Tree [Brad Treliving, le DG des Flames] et les propriétaires sont heureux de la façon dont j’ai joué ici lors des six ou des sept dernières années et que nous sommes en mesure de nous entendre, j’adorerais ça», a répondu Gaudreau, lorsqu’il a été questionné sur son désir de rester avec le club albertain.

«J’aime la ville de Calgary. J’aime le fait de jouer ici, a poursuivi celui qu'un surnomme "Johnny Hockey". Je crois que je n’ai jamais dit que je ne voulais pas être ici.»

En 2020-2021, le petit ailier a touché la cible à 19 reprises et a fourni 30 mentions d’aide pour 49 points en 56 rencontres. Il pourrait être éligible à une prolongation de contrat dès l’été prochain.

«Si c’est quelque chose qui arrive cet été, c’est quelque chose que je serais très disposé à faire», a affirmé Gaudreau.

Giordano aussi

Se trouvant dans le même type de situation contractuelle que Gaudreau, le défenseur Mark Giordano souhaite également poursuivre son aventure avec les Flames.

Martin Chevalier / JdeM

Le vétéran de 37 ans pourrait toutefois être exposé lors du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle.

«Non, je n’ai pas pensé à cette possibilité», a indiqué le capitaine des Flames, quand on lui a fait remarquer qu’il pourrait être sélectionné par la 32e formation de la Ligue nationale.

«J’ai l’impression que je peux toujours contribuer ici. Je peux aider cette équipe à gagner. [...] Je veux rester ici et c’est vraiment tout ce que je peux dire pour l’instant. Le reste, ce n’est pas en mon contrôle.»