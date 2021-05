Laissez-moi vous parler de mon ami Gilles Lupien

En direct de l’émission de Denis Lévesque mardi soir, je ne parvenais plus à écouter ce qu’il me disait parce que soudainement j’ai aperçu à l’écran un bandeau qui annonçait la mort de l’ex-hockeyeur Gilles Lupien.

Laissez-moi vous parler de cet ami qui m’a influencé et à qui je comptais parler de nouveau puisque son médecin lui prévoyait encore quelques mois à vivre.

Je ne peux pas dire ça de tout le monde, mais Gilles Lupien a su me convaincre que la vulgarisation historique devait devenir une de mes spécialités. Il fallait qu’il ait de l’instinct !

Il me disait d’oublier un peu la polémique politique et de me consacrer à propager mon amour de l’Histoire, comme raconteur.

Encouragement

Comment ai-je connu Gilles Lupien ? Par l’intermédiaire du célèbre coiffeur Ménick. Pour moi, Lupien était le gaillard qui avait protégé Mario Tremblay, Yvan Cournoyer, Réjean Houle et Guy Lafleur de la Sainte-Flanelle à l’époque de la dynastie.

Par cet ex-Canadien de 6’ 7’’, j’ai été étonné de me faire sermonner parce que je parlais trop peu de l’Histoire. « Je ne suis pas instruit, mais j’aime l’Histoire, Gilles, et j’aime ta manière de la raconter. » Son signal m’a ouvert les yeux... et j’ai écouté son conseil !

Passion

Avec Gilles Lupien, j’ai souvent fait du ski au mont Habitant. Au restaurant, pas question de me laisser payer ; il était généreux et, faut-il dire, prospère. Il a évolué dans la LNH avant que les salaires des joueurs n’explosent, mais il a fait fortune une fois sa carrière sur la glace terminée en se taillant une solide réputation d’agent négociateur de contrat pour beaucoup de hockeyeurs par la suite.

Si Gilles Lupien a su me pousser dans la bonne direction, celle de ma passion de l’Histoire, je présume qu’il a agi de la sorte pour de nombreux autres ! Merci donc, Grand Gilles, pour ton amitié et pour tes bons conseils. Adieu.