Le Camping Pointe-aux-Oies fêtera en grand

La direction du Camping Pointe-aux-Oies de Montmagny près de Québec a décidé de souligner de façon très spéciale le 50e anniversaire de cette grande aventure.

« À l’heure actuelle, avec les assouplissements annoncés pour les prochaines semaines, cela va permettre aux Québécois de profiter pleinement de la belle saison estivale, » d’expliquer le directeur général du Camping, monsieur Raymond Gaudreau.

Ce camping est ouvert depuis le 14 mai dernier comme prévu pour le début de la saison, puisque les établissements d’hébergement touristique comme les terrains de camping peuvent poursuivre leurs opérations. « Diverses mesures sanitaires ont été déployées par l’équipe du camping afin d’assurer la sécurité des campeurs qui sont invités à respecter les consignes. »

Ce vaste et magnifique terrain de camping est classé cinq étoiles. Les 17 et 18 juillet prochains, dans le cadre de journées portes ouvertes, vous êtes invités à parcourir l’ensemble du site à pied afin d’apprécier les nombreux aménagements qui ont été réalisés au fil des ans. Nul doute que ces réalisations ont aidé à ce que l’établissement gagne le concours « Mon camping préféré » de la Fédération québécoise de camping et de caravaning en 2019 et 2020. Plusieurs installations de type prêt-à-camper ont aussi été ajoutées sur le terrain dont des yourtes et les insolites Gouttes d’Ô.

EXPOSITION ET RÉAMÉNAGEMENT

Parallèlement aux journées portes ouvertes du camping, vous pourrez en profiter pour visiter l’exposition en plein air qui aura lieu aux mêmes dates, au parc des Migrations.

Vous y découvrirez de nombreux anciens outils agraires, qui témoigneront du riche patrimoine agricole de la région. Naturellement, vous pourrez aussi accéder au sanctuaire des oiseaux migrateurs qui se trouve tout près du quai de Montmagny.

Plusieurs travaux seront aussi effectués avec l’équipe du Service des travaux publics et infrastructures de la Ville de Montmagny afin de procéder au réaménagement de certains sites de camping. Des terrains plus petits seront fusionnés afin d’améliorer la qualité de l’expérience des campeurs qui vont visiter le site.

Également, tout près du camping, on va procéder à des travaux cet été pour l’installation de glissades d’eau qui seront mises en service en 2022. Mentionnons enfin que le service de restauration sera disponible à compter du 1er juin. Pour tout savoir sur ce camping et ses activités, vous pouvez visiter le www.campingpointeauxoies.com.

POPULAIRE LE CAMPING

Depuis plusieurs semaines, la nouvelle de la popularité du camping a été exposée sur toutes les plateformes possibles.

« Il est vrai que de nombreux Québécois (es) se sont portés acquéreurs d’équipements qui vont leur permettre de découvrir les différentes régions du Québec, d’expliquer le président-directeur général de Camping Québec, monsieur Simon Boivin. Il y a un autre phénomène qui est né avec cet engouement pour le camping, le nombre de sites disponibles a explosé au Québec. » Vieux routier du domaine et lui-même ancien propriétaire d’un terrain de camping, le spécialiste sait de quoi il parle.

« C’est bien simple, nous n’avons jamais autant ouvert chez nous de dossiers sur des terrains de camping que depuis cette année. La meilleure façon de l’illustrer, c’est par les chiffres. Ainsi, au moment où je vous parle, le Québec compte 1022 établissements de camping en règle. Cela représente une offre globale de 127 027 emplacements de camping. Nous travaillons aussi sur les demandes de 35 établissements qui sont en voie d’obtenir leur attestation d’ici l’été. En décembre dernier, quand nous avons édité le Guide du camping 2021, le Québec comptait 987 établissements offrant au total 125 379 sites. Cela signifie donc que nous avons plus de 1600 sites à offrir aux amateurs de camping, à la grandeur du Québec. »

Voici un petit tableau qui en dit long sur l’évolution du marché de l’offre de camping au Québec, selon les chiffres fournis par Camping Québec.

Année Nombre de terrains de camping 2016 894 2017 925 2018 946 2019 969 2020 987 2021 1022

Avec de telles données, on ne peut pas se tromper. Il y a vraiment de la place pour camper au Québec. Encore une fois, si le camping choisi affiche plein à la date où vous désirez vous y rendre, prenez le temps de vérifier autour, dans la même région. Vous pourriez faire de belles découvertes.

En bref

Si vous vous rendez sur le site www.campingquebec.com, vous allez trouver un onglet très intéressant intitulé Trouver un camping. Vous pourrez y inscrire la région que vous désirez visiter, la ville ou le nom du terrain de camping. Vous pourrez trouver aussi des solutions de rechange en remplissant tous les critères qui sont mentionnés, à savoir s’il y a de l’électricité de disponible, les activités qui sont possibles de pratiquer sur le terrain, la classification du site, s’il y a des prêts-à- camper et de quels types, sans oublier la section Plus de filtres, où là, c’est la totale pour vous aider à faire le bon choix. C’est véritablement l’outil idéal !