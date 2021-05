Les Blue Jays s’écrasent au fil d’arrivée

En avance par deux points pour commencer la neuvième manche, les Blue Jays de Toronto ont finalement subi une défaite de 8 à 7, jeudi à Dunedin, contre les Red Sox de Boston.

• À lire aussi: Frapper ou... ne pas frapper

Avec deux hommes en position de marquer, Alex Verdugo a d’abord frappé un roulant qui a réduit l’écart à un seul point. Le frappeur suivant, J.D. Martinez, a expédié la balle à l’extérieur des limites du terrain pour donner la victoire aux siens.

Le deuxième tour au bâton de la formation du Massachusetts a aussi été problématique pour l’équipe locale et son lanceur partant, Steven Matz.

Après avoir obtenu les deux premiers retraits de la manche avec les deux premiers frappeurs, Matz a accordé sept coups sûrs et un but sur balles sans être en mesure de mettre un terme à la manche. Parmi toutes ces frappes, Bobby Dalbec a réussi un circuit de trois points.

Matz a finalement été sur la butte pendant six manches. Il a permis cinq points sur dix coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi passé quatre frappeurs dans la mitaine. C’est toutefois Rafael Dolis qui a accordé le point victorieux et qui s’est fait attribuer la défaite, en plus d’avoir bousillé un sauvetage. Le releveur a accordé trois points sur quatre coups sûrs, et ce, en une seule manche de travail.

Dans le camp des Torontois, Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Randal Grichuk ont tous produit un point grâce à un double. Ce dernier en a ajouté un autre grâce à un simple, tout comme Cavan Biggio et Jonathan Davis.

Les Blue Jays accueilleront maintenant les Rays de Tampa Bay, pour une série de quatre matchs qui s’entame vendredi.