Les impacts du 3e lien inquiètent à Vanier

La sortie du tunnel près du quartier Vanier aura un impact « magistral » sur le secteur et les citoyens s’inquiètent des conséquences sur leur milieu.

• À lire aussi: Les libéraux réclament une commission parlementaire sur le 3e lien

« Ça m’inquiète », a commenté la présidente du conseil de quartier de Vanier, Nicole Laveau, hier. La veille, elle avait eu l’occasion de discuter de la question avec ses concitoyens lors d’une assemblée du conseil de quartier.

Les citoyens de Vanier seront directement touchés par cette infrastructure qui s’amènera dans leur quartier.

La présidente souligne que le conseil est en faveur d’un troisième lien. « Mais on ne donne pas carte blanche. On se pose beaucoup de questions. [...] C’est sûr qu’avec le tunnel, l’impact est assez magistral avec la sortie qui va se faire sur Hamel, selon ce qui a été annoncé », a exprimé Mme Laveau.

Manque d’information

Le manque d’information est le plus gros irritant à ce stade-ci. « Je déplore beaucoup qu’on n’ait pas plus d’information. Ça me dit que c’est très embryonnaire comme projet. Ça n’a pas été évalué en profondeur. »

Le conseil de quartier veut en savoir plus sur l’emplacement précis de la sortie. « On est très, très déçus de ne pas en savoir davantage. Même le maire a exprimé sa déception sur ce plan-là. »

Déjà, les préoccupations ont été transmises au député de l’endroit, Mario Asselin. « Le député dit qu’il est à notre écoute, qu’il est intéressé à nous entendre, mais il n’y a pas eu de date de fixée. »

De l’autre côté de l’autoroute Laurentienne, les résidents de Lairet avaient confié au Journal, lundi, qu’ils considéraient comme une « aberration » la sortie du tunnel près des rues résidentielles.

Du côté de Vanier, les mêmes inquiétudes sont présentes. « On se questionne sur les approches. Comment ça va nous affecter ? » s’interroge la présidente du conseil de quartier.

Pollution

La qualité de l’air est aussi un sujet de préoccupation, souligne Nicole Laveau. Le nombre de véhicules qui doivent emprunter quotidiennement le tunnel est de 50 000 à 55 000, selon les chiffres fournis par le gouvernement.

Les résidents ont émis des craintes sur la pollution et le bruit qui s’ajouteront à leur environnement.

Il y a quelques mois, une première mouture du projet qui avait filtré dans les médias laissait entrevoir une sortie au sud, près du Stade Canac. Mais les nombreuses inquiétudes soulevées, notamment par le maire de Québec, ont fait en sorte que le gouvernement a déplacé plus au nord la sortie, qui devrait aboutir à la hauteur d’ExpoCité et du Centre Vidéotron.