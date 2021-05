Qu’avons-nous en commun avec ces gens du Canada?

Lire les médias anglophones fait réaliser à quel point le Canada est comme un vieux mariage de raison.

L’homme et la femme vivent sous le même toit, mais s’ignorent totalement, ne mangent plus ensemble, ne se parlent plus, font chambre à part, se croisent occasionnellement dans un corridor.

Ils restent ensemble par habitude, pour partager les dépenses, par peur d’être seuls.

Draconien ?

Prenez le projet de loi 96 sur la langue française.

Dans le Québec francophone, il y a eu deux réactions principales.

Les uns se sont réjouis de sa modération.

Les autres ont regretté... sa modération.

Regardez maintenant les médias anglophones du reste du Canada.

Dans le Globe and Mail d’hier, Andrew Coyne sonne la charge.

Sa chronique s’intitulait : « La minorité anglophone du Québec est la cible, encore une fois, et personne ne vient à sa rescousse » (ma traduction).

Vous avez bien lu : c’est ce qu’il pense.

Pour lui, le projet de loi est draconien (« draconian »).

Son but est de prolonger le harcèlement et la marginalisation des anglophones du Québec (« to further harass and marginalize »).

Le choix des verbes utilisés pour décrire les mesures est révélateur : « remove the right to » (éliminer le droit de), « force » (obliger), « to snitch » (dénoncer), « extend the restrictions » (étendre les restrictions), etc.

M. Coyne reprend à son compte l’observation du chroniqueur de The Gazette Don Macpherson, pour qui les anglophones du Québec ne sont défendus par aucun parti politique provincial ou fédéral.

Le PLQ ? Il est trop occupé, selon eux, à courtiser les francophones pour se soucier des pauvres anglophones.

Justin Trudeau ? Il est trop occupé à promouvoir une conception « asymétrique » des droits linguistiques au Canada, bradant les droits des anglophones pour se concentrer sur la protection... des francophones hors Québec... et la protection des francophones au Québec.

Ce n’est pas de l’humour british : c’est vraiment ce qu’ils pensent.

Le projet de loi 96 prévoit aussi d’inscrire, dans la partie de la Constitution canadienne qui peut être modifiée sans le consentement fédéral, que les Québécois forment une nation et que le français est la seule langue officielle du Québec.

Le premier point a déjà été reconnu par une motion du Parlement fédéral du temps de Stephen Harper.

Le second point n’est que la réitération de la loi actuelle du Québec, qui n’est pas une province officiellement bilingue, même si, dans les faits, le gouvernement du Québec et les municipalités fonctionnent dans la langue du demandeur.

Le quotidien torontois y voit un piège machiavélique tendu à tout le Canada.

Vous comprenez le sous-entendu : M. Legault reste un souverainiste et il cherche un moyen de repartir la chicane.

Déconnexion

On lit tout cela et l’on se demande : comment des lectures aussi diamétralement opposées sont possibles ?

Qui est le plus déconnecté du réel ? Qu’avons-nous en commun avec ces gens ? Pourquoi rester ensemble ?

N’y a-t-il pas un moment où persister dans le mariage de raison devient déraisonnable ?