Tunnel Québec-Lévis: le maire Lehouillier assure qu’il se battra pour du financement fédéral

Alors que certaines informations laissent croire qu’Ottawa a des réticences à financer le tunnel Québec-Lévis, Gilles Lehouillier assure qu’il soutiendra le gouvernement du Québec dans ses démarches pour obtenir de l’argent du gouvernement fédéral pour ce mégaprojet.

«Le gouvernement fédéral n’aura d’autre choix que de tenir compte du fort consensus autour du tunnel (...) Est-ce qu’un parti politique fédéral, qui s’en vient en élections fédérales, va pouvoir ignorer ce poids politique exceptionnel qui se dessine en faveur de ce magnifique projet harmonieux de transport et de mobilité durable? La game va être dure», a mentionné le maire de Lévis, jeudi matin, en marge d’un point de presse.

Jeudi matin, Le Devoir a titré sur le fait «qu’Ottawa n’entend pas financer le troisième lien Québec-Lévis». Seule la portion du projet consacrée aux voies réservées aux autobus bénéficierait «peut-être» de l’argent fédéral, ajoutait le quotidien.

Le ministre libéral fédéral Jean-Yves Duclos n’a pas accordé d’entrevues sur cet enjeu cette semaine. Jeudi midi, son cabinet nous a renvoyé vers sa déclaration écrite faite lundi, une heure après le dévoilement du projet de Réseau express de la Capitale (REC). «Aucun projet officiel n’a encore été présenté au gouvernement fédéral pour analyse. Nous avons hâte de recevoir une proposition officielle du gouvernement du Québec ainsi que tous les détails du projet en matière de transport collectif. Évidemment, la réussite du test des évaluations environnementales sera essentielle à l’appui du gouvernement fédéral», pouvait-on y lire. On y rappelait qu’Ottawa a récemment annoncé des investissements supplémentaires de 15G$, sur sept ans, pour le transport en commun.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, qui participait à un point de presse jeudi en fin de matinée, n’a pas voulu émettre le moindre commentaire sur le tunnel Québec-Lévis.

Coûts du transport

D’autre part, Gilles Lehouillier a minimisé la portée d’une étude dévoilée jeudi dans Le Journal et dans laquelle on apprenait que le transport routier coûte cinq fois plus cher à la société que le transport collectif. «Ces études-là doivent être confrontée aussi avec d’autres études, a-t-il prévenu. Il faut faire attention à des études très campées (...) qui ne tiennent pas toujours compte de la réalité.»

Selon lui, «le rapport du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) sur le tramway disait très clairement que le tramway à lui seul ne pourra suffire à améliorer la fluidité de la circulation tant recherchée. L’automobile est quand même importante dans notre région. Le gouvernement propose une mixité qui est drôlement intéressante».

Haut taux de satisfaction

Jeudi matin, le maire de Lévis a par ailleurs dévoilé les résultats d’un sondage Léger qui montre que 97% des Lévisiens sont satisfaits de leur qualité de vie et que 95% des personnes sondées sont satisfaites des services obtenus auprès de la municipalité. Interrogé à savoir si ces chiffres présagent une victoire écrasante de son parti au scrutin de novembre, Gilles Lehouillier a répété que la décision appartient aux électeurs.

Dans un autre ordre d’idées, Lévis a conclu une entente de principe avec ses 500 cols bleus qui étaient sans convention collective depuis le 31 décembre 2019. Une assemblée générale, qui sera organisée au début juin, doit se prononcer sur cet accord. S’il est accepté, le prochain contrat de travail va durer cinq ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin

