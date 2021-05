Ailes de poulet glacées à la coréenne

Cette technique de cuisson est un must pour le poulet frit. Le bain de babeurre nourrit et parfume la chair de volaille tout en lui permettant de garder son humidité. Ensuite, le mélange de panure rendra les ailes vraiment croustillantes. Ensuite, la sauce collante et relevée adhèrera facilement sur les ailes et le goût de la pâte de piment Gochujang, avec le gingembre et l’ail, apporteront des parfums intéressants et différents de ce à quoi nous sommes habitués de manger.

