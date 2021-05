«C’est du niaisage» - le maire de Vaudreuil-Dorion

La fermeture d’urgence du pont de l’île-aux-Tourtes survenue jeudi en fin de journée pour une durée indéterminée frustre le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, qui juge qu’il aurait fallu agir bien avant.

• À lire aussi: Pont de l’Île-aux-Tourtes: cauchemar pour les automobilistes

• À lire aussi: Pont de l’Île-aux-Tourtes: l’armature a cédé malgré des avertissements répétés

En entrevue à TVA Nouvelles, il a qualifié de «niaisage» la gestion et l’entretien de cette infrastructure névralgique où défilent près de 90 000 véhicules chaque jour.

«Ça fait 16 ans que je suis maire, ça fait 16 ans que j’entends parler du pont de l’Île-aux-Tourtes. Y’a pas personne au ministère des Transports qui ne savait pas que ce pont-là devait être remplacé!», dénonce-t-il.

Si un processus pour un nouveau pont a été entamé, des millions de dollars sont injectés dans l’infrastructure vieillissante, alors qu’elle sera fort probablement détruite dans quelques années.

«On va le refaire le pont, mais là c’est consultations, tergiversations, faut pas choquer un, faut pas choquer l’autre... pour moi c’est du niaisage! Là on arrive devant un fait accompli, on va dépenser des millions, et ensuite de ça on va le démolir!», laisse-t-il tomber.

Bien que la circulation autoroutière sera déplacée sur l’autoroute 20, puisque le pont est fermé, l’impact sur ce tronçon sont importants, alors qu’une portion est un boulevard urbain, et non pas une autoroute.

«Ça va être l’enfer, on est chanceux parce que c’est un long week-end, mais j’ai hâte de voir si ça va perdurer après lundi», ajoute le maire.

Selon le Bureau d’enquête, la fermeture du pont devrait durer plusieurs semaines.