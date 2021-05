Comme une bombe dans le milieu artistique québécois

L’annonce de l’inculpation de Luc Wiseman pour des crimes sexuels a eu l’effet d’une bombe dans le milieu artistique, vendredi.

Après Guy Cloutier, Éric Salvail et Gibert Rozon, c’est un autre poids lourd du show-business québécois qui se trouve au banc des accusés.

Consterné, Guy A. Lepage a coupé ses liens avec Luc Wiseman dès qu’il a appris la nouvelle de l’arrestation du coproducteur de Tout le monde en parle, vendredi matin, en même temps que tout le monde.

« La décision a été instantanée », a-t-il confirmé au Journal.

Pendant ce temps, le producteur déchu a remis sa démission du Groupe Avanti, qu’il dirigeait depuis 1990.

Le 2 mai dernier, Luc Wiseman avait également abandonné la présidence du conseil d’administration de l’École nationale de l’humour (ÉNH).

« Quand il a démissionné, il avait mentionné qu’il fallait qu’il s’occupe de lui », nous a confié Louise Richer, la directrice de l’ÉNH, qui était « totalement ébranlée » au bout du cellulaire.

« Je suis atterrée. Je n’ai pas de mots. Je ne me suis jamais doutée que c’était à cause de ça qu’il partait. »

Quant à Guy A. Lepage, il a souligné que sa « première pensée est pour la victime présumée et, après ça, pour les employés d’Avanti. »

Il compte d’ailleurs aborder le sujet à son émission, dimanche soir, a-t-il annoncé. « C’est certain que je vais faire une déclaration », a-t-il résumé.

Les émissions restent

Radio-Canada et Télé-Québec ont fait savoir qu’ils continueront de faire affaire avec Avanti Groupe et que les émissions resteront accessibles sur leur plateforme vidéo respective, « pour ne pas pénaliser leurs artisans et artistes », a justifié Radio-Canada.

« Le développement ainsi que les tournages se poursuivront également, en prévision de leurs mises en ondes dans la prochaine saison de diffusion », a pour sa part indiqué une porte-parole de Télé-Québec, Catherine Leboeuf.

À l’exception de l’humoriste Cathy Gauthier, qui s’est dite, sur Twitter, « sous le choc » de l’arrestation de son ancien producteur, peu de personnalités connues avaient commenté publiquement l’affaire, au moment d’écrire ces lignes.