Commissions scolaires : le personnel de soutien en grève les 26 et 27 mai

Plusieurs commissions scolaires francophones et anglophones de la province vont fermer leurs portes les 26 et 27 mai prochains en marge de la grève annoncée vendredi par le personnel de soutien.

Les quelque 35 000 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) seront donc en grève du 26 mai à partir de midi, et ce pour une durée de 24 heures, afin de manifester leur exaspération face aux négociations au point mort avec Québec.

«Nous avons redoublé nos efforts pour pallier l’extrême fragilité de notre réseau, causé par des décennies de sous-financement. Or, les comités patronaux de négociation souhaitent tout de même imposer des reculs dans les conditions de travail du personnel de soutien, notamment en augmentant la précarité du personnel et en réduisant les droits des travailleuses et travailleurs», a indiqué vendredi par voie de communiqué la présidente du Secteur scolaire FEESP-CSN, Annie Charland.

Les manifestants s’étaient dotés de mandats de débrayage de cinq jours lors des assemblées générales tenues au cours des dernières semaines.

«Tout ceci n’augure rien de bon pour les années à venir. Le gouvernement devrait en prendre acte, plutôt qu’attendre que la pénurie de personnel fasse des dommages irréversibles», a soutenu Mme Charland.

Les 37 syndicats concernés par cette décision sont présents dans 31 centres de service scolaire francophone et deux commissions scolaires anglophones à travers le Québec.

«L’ampleur de la crise actuelle dans les réseaux le démontre comme jamais; pour que la population ait accès à des services de qualité, il faut remédier au plus vite aux graves problèmes d’attraction et de rétention qui sévissent dans tous les secteurs», a affirmé Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

Plusieurs syndiqués se sont saisis de leur droit de grève ces dernières semaines, la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec ayant forcé la fermeture de plusieurs écoles mercredi, alors que la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) a annoncé une grève les 2 et 3 juin prochains.