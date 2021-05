Crime contre la personne dans une RPA de Saguenay: l’enquête se poursuit

L'enquête policière se poursuit dans la résidence privée pour aînés (RPA) Laterroise, à Laterrière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où un crime contre la personne aurait été commis.

Une travailleuse sociale du Centre intégré universitaire de la Santé et des Services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est rendue à la résidence pour aînés vendredi matin pour offrir du soutien aux employés, aux bénéficiaires et à leurs familles.

Un agent de sécurité est aussi posté à l'entrée de l'établissement.

Selon la famille d'un résident rencontrée sur les lieux par TVA Nouvelles, l'agent est chargé de contrôler l'accès à la résidence qui compte une vingtaine de bénéficiaires.

Personne ne souhaite non plus s'avancer sur la nature des allégations qui ont mené à cette enquête et qui ont forcé le CIUSSS à déployer un plan d'action rapidement même s'il s'agit d'un organisme à but non lucratif.

Les autorités de la santé ont jugé que les allégations étaient suffisamment graves pour que son directeur général et les membres du conseil d'administration soient relevés de leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre.

En plus de l'enquête policière, le CIUSSS mène une enquête administrative.

C'est une plainte portée par la famille de la présumée victime qui a amené les policiers à déclencher une enquête la semaine dernière. Personne n'a encore été accusé en lien avec cette affaire.

Les policiers tentent de savoir si d'autres bénéficiaires auraient pu être victime du même crime avant de soumettre le dossier à la Direction des poursuites criminelles et pénales pour analyse.