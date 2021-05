Croissance des cas au Québec, baisse en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a poursuivi sa croissance au Québec, vendredi, dépassant les 750 infections pour la première fois depuis le week-end dernier.

La Belle Province a recensé 752 malades et neuf décès de plus. À ce jour, 366 394 Québécois ont contracté la COVID-19, dont 11 075 qui ont succombé de complications liées au virus.

Le 15 mai, on avait déclaré 716 cas, puis les jours suivants la situation s’était améliorée – variant de 549 à 662 cas – pour rebondir vendredi.

Bien que le nombre de cas augmente à l’aube du début du plan de déconfinement, les hospitalisations, elles, continuent leur descente (437, -23). Un lit de moins est par ailleurs occupé aux soins intensifs, pour un total de 106. Quelque 33 373 personnes ont été dépistées en date du 19 mai et 110 513 personnes ont été vaccinées jeudi, plus 3252 doses données avant le 20 mai, pour un total global de 4 747 192 doses.

Les cas ont augmenté à Montréal, de 193 jeudi à 267 vendredi. Dans les autres régions, c’est plutôt stable en Montérégie (de 64 à 69 cas) et dans Chaudière-Appalaches (de 61 à 64 cas), mais il y a croissance en Estrie (de 53 à 74 cas) et en Outaouais (de 21 à 71 cas).

En Ontario, après les 2400 cas de jeudi, on a dévoilé 1890 nouvelles infections et 27 morts de plus. Jusqu’ici, la province cumule 518 980 infections et 8579 pertes de vie. À l’instar du Québec, les hospitalisations en Ontario sont en baisse (1265, -55). Toronto (469 cas) et les régions de Peel (468 cas), de York (165 cas), d’Hamilton (111 cas) et de Durham (107 cas) sont les plus secteurs les plus chauds en matière de contamination.

En fin d’avant-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 350 088 cas (+2643) et de 25 147 décès (+36).

La situation au Canada:

Ontario: 518 980 (8579 décès)

Québec: 366 394 cas (11 075 décès)

Alberta: 222 279 cas (2162 décès)

Colombie-Britannique: 140 953 cas (1661 décès)

Manitoba: 46 916 cas (1019 décès)

Saskatchewan: 45 128 cas (522 décès)

Nouvelle-Écosse: 5065 cas (74 décès)

Nouveau-Brunswick: 2098 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1216 cas (6 décès)

Nunavut: 637 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 199 cas

Territoires du Nord-Ouest: 126 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 350 088 cas (25 147 décès)