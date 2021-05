Déjà un circuit pour Pujols avec les Dodgers!

Moins d’une semaine après son arrivée dans le giron des Dodgers de Los Angeles, Albert Pujols y fait déjà sa marque.

Jeudi soir, le futur membre du Temple de la renommée a claqué son premier circuit dans l’uniforme du club californien. Sa frappe de deux points a d'ailleurs contribué à un gain de 3 à 2 sur les Diamondbacks de l’Arizona.

Il s’agissait de sa 668e longue balle en carrière, lui qui pointe au cinquième rang dans l’histoire du baseball majeur pour les circuits. C'était également son 3256e coup sûr, ce qui lui a permis de prendre seul la 13e position à ce chapitre.

Pujols a eu un impact lors des quatre matchs qu’il a disputés avec les Dodgers cette semaine. Lundi, soit la journée où son embauche a été confirmée, il a permis à l’un de ses coéquipiers de fouler la plaque. Il a fait de même mardi et il a rempli les sentiers mercredi, permettant éventuellement aux siens de prendre les devants.

Un joueur comblé

Libéré par les Angles de Los Angeles au début du mois, le vétéran de 41 ans est heureux d’avoir obtenu une autre chance de pratiquer le sport qu’il chérit. Il est également très excité de le faire pour une organisation qu’il admire depuis longtemps.

«Je pense que le fait que je viens ici depuis plus de 20 ans me permet de comprendre l’énergie qu’il y a au Dodger Stadium. J’ai toujours eu l’impression que les gars étaient prêts à jouer tous les jours», a-t-il dit jeudi, lors des conférences de presse qui ont suivi l’affrontement.

«Je suis reconnaissant d’être de ce côté de la clôture, d’apprécier l’énergie et de sauter dans le train avec les gars. Je suis simplement excité de poursuivre ma carrière et de continuer à aider un club de baseball à remporter des matchs.»

L’organisation aussi

Il n’y a pas seulement Pujols qui est content de cette nouvelle association.

«Je suis un partisan d’Albert depuis un long moment déjà, comme plusieurs membres de l'équipe d’ailleurs, a exprimé le gérant des Dodgers, Dave Roberts. De l’avoir avec nous et de savoir qu’il aide l’équipe à gagner, c’est fantastique. Comme nous l’avons dit à son embauche, il a encore beaucoup de choses à vivre avec le bâton en main.»

Outre son apport au bâton, la présence de Pujols se fait aussi sentir dans l’abri de son nouveau club.

«Avec l’attitude et la personnalité qu’il amène dans le "club-house" à tous les jours, ça se voit qu’il est vraiment excité d’être ici, a affirmé le lanceur Clayton Kershaw. Il se passe toujours quelque chose quand il s’amène à la plaque et que des coussins sont occupés. Nous savons qu’il ne paniquera pas et qu’il n'a aucun stress. Nous savons tous ce qu’il est en mesure de faire. Je trouve qu’il s’agit d’une superbe acquisition pour nous.»