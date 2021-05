«J’avais mal au ventre» –Corey Perry

Corey Perry et John Tavares ont défendu ensemble les couleurs du Canada sur la scène internationale. Même si son coup de genou était accidentel, le joueur du Canadien se sentait mal après l’incident. Il a également dû répondre à l’invitation de Nick Foligno.

Photo AFP

« J’avais mal au ventre quand j’ai vu Tavares étendu sur la glace. Ça faisait peur. Je lui parlerai. J’espère qu’il va bien. Nick [Foligno] m’a dit qu’il savait que c’était un accident, mais que c’était leur capitaine et qu’il fallait régler ça rapidement. J’ai fait ce que j’avais à faire. »

–Corey Perry

« Votre capitaine est étendu sur la patinoire, c’était notre réflexe de vouloir passer un message. Perry est un gros bonhomme et je sais que son geste n’était pas intentionnel. Mais nous sommes en séries éliminatoires et on se devait de réagir. Nous sommes une grande famille unie... »

– Nick Foligno

Le capitaine des Maple Leafs a été transporté à l’hôpital. Sa situation serait stable.

« La scène était insupportable. J’étais inquiet de le voir étendu sur la patinoire. Les dernières nouvelles sont encourageantes. Il est conscient et communique bien avec le personnel médical. Il passera la nuit à l’hôpital. »

–Sheldon Keefe

Le Canadien a été incapable de profiter de ses cinq supériorités numériques. Au moins, il a marqué à court d’un homme. Qui d’autre que Paul Byron pour réussir ce but ?

« Paul a beaucoup de cœur. C’est un gars qui travaille extrêmement fort sur la patinoire et en dehors de la glace. C’était bien de le voir être récompensé pour ses efforts ce soir. »

–Josh Anderson