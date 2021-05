NFL, commotions cérébrales et question raciale

Une fois de plus, la NFL est au cœur de discussions impliquant la question raciale. Cette fois, ce n’est pas pour un genou posé au sol ou encore pour la faible proportion d’entraîneurs ou de dirigeants issus des minorités, mais plutôt par un biais dans le calcul des dédommagements offerts aux joueurs retraités qui souffrent de problèmes liés aux commotions cérébrales subies pendant leur carrière.

Ne doit-on pas offrir les mêmes sommes à tous les anciens joueurs? En théorie oui, mais ils ne sont pas tous affectés de la même manière. Quand un joueur prétend souffrir d’un déclin cognitif, on doit évaluer la sévérité des problèmes. Essentiellement, des examens médicaux permettent d’établir quel pourcentage des facultés cognitives d’un individu a été atteint.

Jusque-là, difficile de percevoir un biais pénalisant les joueurs noirs. Pourtant il est là, dans ce calcul. Pour mesurer une perte de faculté ou un déclin, on doit d’abord établir une valeur de départ. C’est ici que le biais apparaît. On fixe systématiquement à la baisse les facultés cognitives des joueurs de couleur. S’ils en avaient moins au départ, les pertes sont moindres, ce qui entraîne le dédommagement à la baisse.

Selon le site Axios, ce calcul des facultés cognitives trouve ses origines dans les années 1990. C’est le Dr Robert Heaton, neuropsychologue (Université de la Californie à San Diego) qui a intégré des facteurs socioéconomiques à ses recherches. Essentiellement, il parvient à la conclusion que le contexte socioéconomique, dont l’appartenance à une communauté, a une influence sur la santé d’un individu.

Non seulement le travail de ce spécialiste ne fait pas l’unanimité, mais l’échantillon de la population noire retenu au moment de ses travaux n’était pas représentatif. De plus, la NFL aurait interprété les données du Dr Heaton de manière simpliste et restrictive.

Il reviendra à un tribunal de trancher la question de l’influence de ce biais potentiel dans la formule utilisée par la NFL, mais un fait semble clair : la grande majorité de ceux qui obtiennent un dédommagement maximal est blanche.

D’un côté, nous avons donc la NFL, de l’autre des milliers de joueurs noirs et au milieu, des neurologues et des neuropsychologues qui débattent des données scientifiques. Si la ligue croyait être sortie du pétrin en versant plus de 848 millions de dollars depuis 2013 pour dédommager des joueurs, il semble que ce ne soit pas le cas.

Je précise en terminant que la grande majorité des 20 000 retraités de la NFL sont des joueurs noirs. Une bonne portion des spectateurs et des téléspectateurs sont également issus des minorités. Alors que les tensions raciales sont omniprésentes, ce dossier va retenir mon attention au cours des prochaines semaines.

La discrimination est souvent insidieuse et on la retrouve parfois là où ne l’attendait pas. Y a-t-il ici une nouvelle forme de discrimination au sein du prestigieux circuit, une discrimination induite par la communauté scientifique? Une fois de plus, restez à l’écoute.