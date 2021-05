Ode aux burgers

On le façonne, on l’assaisonne, on le fait griller, on le garnit, puis on l’aplatit juste avant de le dévorer à pleines dents... Burger, on t’aime tant !

Chacun sa boulette

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Pas de chicane pour savoir qui mangera la plus grosse boulette ! Elles sont toutes identiques lorsque façonnées à l’aide de cette presse ajustable de Kitchenart. Déterminez le diamètre selon les deux moules disponibles et la grosseur du pain (11,4 cm ou 7,6 cm), puis une épaisseur qui plaira à tous. Et pourquoi ne pas créer des boulettes personnalisées, selon l’appétit de chacun ?

► arescuisine.com > 16,99 $

Bien pressé

Photo courtoisie, Réno Dépôt

Les amateurs de hamburgers bien pressés et de viande hachée exempte de graisses indésirables craqueront pour cette presse rectangulaire Lodge en fonte. Dans un poêlon, directement sur la grille du barbecue ou au-dessus d’un feu de camp, votre sandwich chaud sera cuit à la perfection ! En plus, cet accessoire maintiendra la chaleur et la distribuera également dans votre burger.

► renodepot.com > 50 $

Au barbecue

Photo courtoisie, Wayfair

Parce qu’il peut être difficile de retourner des boulettes de viande ou végétariennes sur le barbecue sans les abîmer, certains cuisiniers apprécient l’usage d’un panier comme celui-ci. Fabriqué en acier lourd enduit d’un antiadhésif, doté d’un loquet de verrouillage et d’une longue (18 pouces) poignée en bois, il peut contenir jusqu’à quatre boulettes de hambourgeois et permet de les retourner aisément

► wayfair.ca > 37,28 $

Sur la plancha

Photo courtoisie, Napoleon

Pour « flipper » des boulettes sur une plancha, l’usage d’une spatule perforée comme celle-ci de Napoleon est tout indiqué. Les deux autres modèles faciliteront la cuisson et la manipulation des légumes d’accompagnement, puis des champignons et oignons sautés si bons dans un burger.

► napoleon.com > 39,99 $

Moule à pain

Photo courtoisie, Aux-arts-de-la-table

Si votre amour des hamburgers éveille l’envie de confectionner vos propres pains, ce moule en silicone de Silikomart est pour vous ! Son motif perforé permet la libre circulation de la chaleur sans créer de condensation, pour obtenir six pains à hamburger bien croustillants et dorés. Peut aussi être utilisé lors de la confection de tartelettes pour le dessert.

► aux-arts-de-la-table.com > 29,99 $