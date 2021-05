Parcours scolaire d’exception

Photo courtoisie

La 18e Soirée du mérite étudiant du Cégep Limoilou, tenue le 12 mai dernier, a récompensé 42 étudiants et étudiantes inspirant(e)s, qui se sont partagé pas moins de 51 000$ en bourses pour s’être démarqués par l’excellence de leur dossier scolaire. Étienne Cloutier (1), finissant en sciences informatiques et mathématiques; Mélodie Bergeron (2), finissante en double DEC sciences humaines et langues; Benjamin Sasseville (3), finissant en gestion de commerces; Nicolas Doucet (4), finissant en double DEC sciences humaines et langues et membre de l’équipe de volleyball division 1 des Titans et Émilie Pelletier (5), finissante en sciences de la nature, sont parmi les boursiers. La bourse Ambassadeur Yvon Charest de 2500$ récompensant l’étudiant ou l’étudiante ayant fait preuve de leadership et d’un rayonnement exceptionnel hors cégep a été remise à Maude Galarneau (6), finissante en double DEC sciences humaines et sciences de la nature. Trois bourses Persévérance et détermination de 1000$ chacune ont été remises à: Arewa Kpatcha, étudiante en soins infirmiers; Antoine Garon, étudiant en techniques de génie mécanique et Maude Gagnon, étudiante en technologie du génie civil. Enfin, 33 autres finissantes et finissants ont aussi reçu une bourse de 1000$ soulignant leur excellence scolaire dans leurs programmes ou profils d’études respectifs.

Ententes prolongées

Le Club de hockey Midget AAA du Blizzard du Séminaire Saint-François vient d’accorder des prolongations de contrat à son personnel hockey. Les entraîneurs-adjoints Éric Lavigne et Jean-François Savage, ainsi que l’entraîneur des gardiens, François D’Amours, tout comme le conseiller spécial hockey, Éric Chouinard, seront sous contrat pour une période additionnelle de 2 ans, soit jusqu’en 2023. Du côté du préposé à l’équipement, c’est une prolongation de 3 ans pour Claude Tremblay, qui s’est joint à l’équipe en 2019. L’entraîneur-chef, Frédéric Parent, avait obtenu une prolongation de deux ans en août 2020.

Bénévole émérite 2021

La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) a profité récemment de son activité Reconnaissance des bénévoles du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS Chaudière-Appalaches) pour honorer Michel Lapointe (photo) à titre de bénévole émérite 2021. Président bénévole de la Fondation depuis 2017 et y consacrant des centaines d’heures en bénévolat par année, Michel Lapointe a œuvré professionnellement durant près de 50 ans à titre de gestionnaire pour la réadaptation en déficience physique et a choisi de demeurer actif comme bénévole pour la réadaptation en déficience physique sur la Rive-Sud de Québec, en permettant à la Fondation de profiter de son expertise. Sa remarquable implication, son dynamisme et son engagement indéfectible à la Fondation ont fait de lui le candidat logique comme bénévole émérite 2021.

En souvenir

Le 21 mai 2011: le boxeur Bernard Hopkins devient champion du monde à l’âge de 46 ans. Le boxeur de Philadelphie a eu raison de Jean Pascal, qui perd ainsi son titre de champion des mi-lourds (175 lb) de la WBC.

Anniversaires

Éric Caire (photo), député caquiste de la circonscription de La Peltrie à l'Assemblée nationale du Québec, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, 56 ans... David Thibault, chanteur québécois connu pour ses reprises d'Elvis Presley, 24 ans... Nick Cassavetes, acteur et réalisateur américain, 62 ans... Bruno Perron, ex-chroniqueur judiciaire à la radio de Québec, 67 ans... Mr. T, acteur américain, 69 ans... Leo Sayer, compositeur et interprète britannique, 73 ans.

Disparus

Le 21 mai 2020: Aleksandr Gerasimov (photo), 61 ans, joueur de hockey soviétique qui a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1984... 2019: Pierre Marchand, 67 ans, propriétaire de l’Auberge des 3 Canards à La Malbaie... 2017: Bill White, 77 ans, ancien défenseur des Blackhawks de Chicago et membre de l'équipe du Canada à la Série du siècle en 1972... 2016: Nick Menza, 51 ans, ancien batteur du groupe thrash metal Megadeth... 2012: Georges-Henri Gagné, 64 ans, maire de Ragueneau pendant 26 ans... 2011: Ricet Barrier, 78 ans, chanteur fantaisiste français... 2008: l'abbé Roland Provost, 93 ans, féru d’histoire... 2006: Pierre Gobeil, 68 ans, comédien, homme de théâtre... 1991: Rajiv Gandhi, 46 ans, ancien premier ministre de l'Inde.