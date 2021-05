Perquisition à Québec: plus de 75 000 comprimés de méthamphétamine saisis

Le Service de police de la Ville de Québec a arrêté jeudi six personnes pour trafic d’armes et de stupéfiants, incluant plus de 75 000 comprimés de méthamphétamine et 2 kilogrammes de cocaïne.

• À lire aussi: EN IMAGES | Incendie majeur dans une meunerie de Farnham

Six personnes ont été arrêtées jeudi à Québec pour possession et trafic d’armes et de stupéfiants, incluant plus de 75 000 comprimés de méthamphétamine et 2 kilogrammes de cocaïne.

Durant les perquisitions effectuées dans six endroits de la ville, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont trouvé six armes à feu de divers calibres et des munitions.

Environ 3,6 kg de cannabis et 1 kg de haschich ont été saisis, ainsi que près de 9000 comprimés de Cialis.

Plus de 53 000 $ en devise canadienne ont également été confisqués.

Les policiers ont mis les menottes à quatre hommes et deux femmes âgés entre 26 et 36 ans pour plusieurs infractions reliées à la possession non autorisée et le trafic d’armes à feu, ainsi qu’au trafic et la possession de stupéfiants.

Les quatre hommes devraient comparaître aujourd’hui.

Cette perquisition est le résultat d’une enquête criminelle amorcée en début d’année, menée par l’unité des stupéfiants et le projet «MALSAIN» du SPVQ qui vise à lutter contre une hausse de la violence liée au trafic de stupéfiants et au crime organisé.