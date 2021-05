Pont de l’Île-aux-Tourtes: l’armature a cédé malgré des avertissements répétés

Photo TVA Nouvelles, André Paquette et courtoisie Les poutres de rive du pont de l’Île-aux-Tourtes sont lourdement endommagées. En mortaise, on voit la photo d’une de ces poutres qui présente des « fissures de cisaillement », du « délaminage » et de « l’éclatement » de béton, selon le dernier rapport d’inspection daté de 2019.