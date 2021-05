Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 22 mai:

«Femmes Vikings, reines de guerre»

Ce documentaire brise une idée préconçue quant au peuple des Vikings: celle des combattants. Partout, on évoque des hommes guerriers dont la force et les assauts sont percutants. Or voilà, les conflits n’auraient pas mis qu’eux en vedette, car des femmes auraient aussi pris les armes.

Samedi, 14 h, Télé-Québec.

«CHIPs»

Drôlement assortis, un policier d’expérience et une recrue font équipe, à moto, dans les rues de la Californie. Ensemble, ils vont mettre le nez dans une histoire de corruption impliquant un membre des forces de l’ordre. Une comédie dont le haut de l’affiche est tenu par Michael Pena et Dax Shepard.

Samedi, 18 h 30, TVA.

«Les compères»

Francis Veber dirige les célèbres Gérard Depardieu et Pierre Richard le temps de cette comédie française. Croyant tous deux être le père d’un adolescent en fugue, les deux monstres sacrés se lancent dans une quête pour le retrouver après avoir été contactés par la mère du garçon.

Samedi, 20 h, ICI ARTV.

«Ma première Place des Arts»

Les artistes qui ont offert les meilleures prestations lors de la 26e édition du grand concours musical ont un ultime rendez-vous. Après avoir étalé leur talent, ils sont prêts pour la grande finale de l’événement. Une belle occasion pour eux d’être à nouveau découverts.

Samedi, 21 h, MAtv.

«Le rêve olympique»

Présentés à Rio en 2016, les Jeux olympiques ont fait vivre de grandes émotions aux téléspectateurs québécois. L’un des athlètes de chez nous à surveiller était le judoka Antoine Valois-Fortier, déjà médaillé olympique. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme le jeune homme les avait prévues.

Samedi, 21 h 30, ICI RDI.

«Sublimes piscines»

L’été est à nos portes. Et qui dit journées chaudes dit baignade. Pour certaines personnes fortunées, pratiquement aucun rêve n’est inaccessible lorsqu’elles envisagent la construction d’incroyables piscines. Les concepteurs sont prêts à tout pour exaucer les souhaits, peu importe l’ampleur du projet à venir.

Samedi, 22 h, CASA.

«Sur ta rue»

Le comédien Frédéric Pierre apprend qu’un ermite assassiné a grandi tout près de chez lui, dans les Laurentides. Il découvre aussi qu’une partie de l’histoire du crime organisé s’est jouée dans les environs, grâce à la détective privée Annie Richard. Dernier épisode de la saison.

Samedi, 23 h, Canal D.