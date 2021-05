Un film plein d’humanité

Après avoir mis en scène l’amitié improbable entre un milliardaire tétraplégique et un jeune chômeur dans leur film à succès, Intouchables, les réalisateurs français Olivier Nakache et Éric Toledano continuent de creuser le sillon de la comédie sociale avec Hors normes, leur nouveau long métrage relatant le quotidien de deux éducateurs qui prennent en charge de jeunes autistes.

Bruno (Vincent Cassel) et Malik (Reda Kateb) vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des adolescents et jeunes adultes vivant avec des troubles autistiques sévères. Le premier a fondé sa propre association, La voix des justes, qui vient en aide à de jeunes autistes abandonnés par le système parce que leurs cas sont trop difficiles à gérer. Le second dirige aussi sa propre association, L’Escale, qui forme des jeunes issus de quartiers défavorisés pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ».

Hors normes s’attarde au travail accompli par Bruno et Malik (tous deux inspirés par de vrais éducateurs), mais suit aussi en parallèle le parcours de deux jeunes autistes ayant souvent été rejetés par les structures d’accueil. Il y a Joseph (Benjamin Lesieur), un jeune homme attachant qui ne cesse de tirer les sonnettes d’alarme du métro et qui demande continuellement à voir les chaussettes des gens qu’il rencontre. Et puis il y a Valentin (Marco Locatelli), qui doit porter un masque de boxeur parce qu’il se tape volontairement la tête sur les murs.

Avec finesse

Olivier Nakache et Éric Toledano--- ont tenu à travailler avec plusieurs acteurs autistes non professionnels pour ajouter du réalisme à leur film. Cette façon de mélanger la fiction et l’approche documentaire s’avère concluante. Par exemple, le personnage de Joseph, incarné avec brio par le jeune autiste Benjamin Lesieur, apporte beaucoup de vérité au film.

Le tandem de cinéastes a aussi eu la main heureuse en confiant les rôles principaux à Vincent Cassel et Reda Kateb, tous deux émouvants dans la peau d’éducateurs dévoués et profondément humains.

Comme dans leurs films précédents (Intouchables, mais aussi Samba et Le sens de la fête), Nakache et Toledano ont trouvé la finesse et la délicatesse pour aborder ce sujet sérieux en parvenant à faire rire et à émouvoir en même temps. Un beau film, touchant et nécessaire.

▶À l’affiche.

Hors normes 3,5/5 ★

Un film d’Olivier Nakache et Éric Toledano

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb et Benjamin Lesieur.