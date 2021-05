Ville de Québec: rues piétonnes et cafés-terrasses le 28 mai

Des rues piétonnes et des cafés-terrasses seront de retour de façon progressive à compter du 28 mai prochain à Québec.

Dès le début du mois de juin, 18 rues partagées seront ainsi aménagées dans des secteurs résidentiels afin de favoriser la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes.

Le maire Régis Labeaume avait annoncé le retour de ces activités estivales dès le mois de janvier dernier en soulignant que l’expérience de l’an dernier a été un succès.

Pour faciliter la circulation et favoriser l’achat local à travers la Ville de Québec, l’avenue Cartier, les rues Saint-Jean, Saint-Joseph, Saint-Paul, Saint-Vallier, la Grande-Allée, la 3e Avenue, ainsi que le Vieux-Port et le Quartier Petit Champlain deviendront piétonnes à certains moments de la semaine.

L’horaire de l’été 2021 des artères commerciales piétonnes a été établi avec les sociétés de développement commercial (SDC) et les associations de gens d’affaires. L’horaire détaillé est disponible sur le site Internet de la Ville de Québec.

Sur les rues partagées, la vitesse automobile est limitée à 20 km/h alors que piétons et cyclistes peuvent occuper la rue.

Des bacs à fleurs, des œuvres marquées au sol, des places éphémères et du mobilier urbain seront aménagés pour permettre aux passants de profiter des lieux.

La Ville de Québec veut permettre aux citoyens de profiter le plus possible de l’été tout en respectant les mesures sanitaires. Les cafés-terrasses, les artères commerciales piétonnes et les rues partagées s’ajoutent ainsi aux parcs conviviaux où les BBQ et la consommation d’alcool sont permis.

La Ville permet également aux restaurateurs de louer un emplacement pour la somme de 50 $ tous secteurs et dimensions confondus, et ce, pour tout l’été.

