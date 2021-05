COVID-19 au Canada: recul significatif des nouveaux cas au Québec et en Ontario

Le nombre de cas a continué son mouvement de montagnes russes samedi au Québec et en Ontario, les infections rapportées ayant nettement diminué au cours des 24 dernières heures.

Le Québec a comptabilisé 505 nouveaux malades et sept décès, dont un survenu dans la dernière journée. Les cas sont beaucoup moins élevés que vendredi (752 cas), mais se comparent à ceux déclarés entre le 16 et le 18 mai. À ce jour, 366 899 Québécois ont contracté la maladie à coronavirus et 11 081 d’entre eux ont perdu la vie à la suite de complications.

Les hospitalisations, élément-clé observé par la santé publique, ont poursuivi leur recul (424, -13), incluant les soins intensifs (103, -3).

Les nouveaux cas recensés à Montréal jouent aussi au yoyo: on en a déclaré 159 samedi comparativement à 267 vendredi et à 193 jeudi. Outre la métropole, les régions qui comptent le plus de nouvelles infections sont la Montérégie (63 cas), Laval (45 cas) et l’Estrie (41 cas). Les chiffres sont favorables au Bas-Saint-Laurent (29 cas), dans la Capitale-Nationale (24 cas), dans Chaudière-Appalaches (23 cas) et en Outaouais (22 cas), des régions placées sous des mesures d’urgence depuis quelques semaines.

Quelque 28 608 personnes ont subi un test de dépistage le 20 mai et, vendredi, 96 173 doses de vaccin ont été administrées. Ajoutant à cela 2098 doses données avant le 21 mai, on arrive à un total global de 4 843 635 doses reçues par des gens de tous les groupes d’âge sur les 5 828 149 doses expédiées par les pharmaceutiques.

Cinquante-trois pour cent de la population a maintenant obtenu une dose et 4 % deux doses.

«J’invite les 18-44 à prendre rendez-vous pour qu’on atteigne le 75 % dans ces groupes d’âge. Je rappelle que des sites ont aussi été ajoutés, notamment en entreprises et ils sont accessibles à tous. Rendez-vous au https://quebec.ca/vaccinCOVID pour voir ce qui est dispo à proximité», a partagé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

En Ontario, les cas ont également fléchi samedi, passant en 24 heures de 1890 à 1794. Vingt décès sont aussi à déplorer. Jusqu’ici, la province cumule 520 774 contaminations et 8599 morts. À l’instar du Québec, la pression sur les hôpitaux diminue au chapitre des hospitalisations (1207, -58), des soins intensifs (706, -9) et des malades nécessitant de l’oxygène (504, -6).

En fin d’avant-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 354 420 cas (+2299) et de 25 189 décès (+27).

La situation au Canada

Ontario: 520 774 (8599 décès)

Québec: 366 899 cas (11 081 décès)

Alberta: 223 011 cas (2164 décès)

Colombie-Britannique: 141 373 cas (1667 décès)

Manitoba: 47 504 cas (1022 décès)

Saskatchewan: 45 310 cas (524 décès)

Nouvelle-Écosse: 5149 cas (76 décès)

Nouveau-Brunswick: 2113 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1226 cas (6 décès)

Nunavut: 637 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 200 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 354 420 cas (25 189 décès)

