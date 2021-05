COVID-19: la situation continue de s’améliorer à Québec et dans Chaudière-Appalaches

Le nombre de cas de COVID-19 continue de diminuer dans la région de la Capitale-Nationale, tout comme le nombre d’hospitalisations. Dans Chaudière-Appalaches, le nombre de cas a carrément chuté en 24 heures.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 505 cas supplémentaires, 7 nouveaux décès

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: l’urgence sanitaire tout l’été

Dans son bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 24 nouvelles infections, soit deux cas de moins que la veille.

Le nombre de cas enregistrés au cours des trois derniers jours montre une amélioration de la situation. Entre le 18 et le 20 mai, le nombre de nouveaux cas est passé de 38 à 26. La région n’a connu aucun nouveau décès.

À ce jour, 32 386 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1105 pertes de vie.

Dans Chaudière-Appalaches, le nombre de cas a chuté en 24 heures, passant de 64 à 23 nouveaux cas, selon le bilan de samedi. Au cours des sept derniers jours, on déplore neuf nouveaux décès sur ce territoire. À ce jour, 346 personnes ont perdu leur combat contre la COVID-19 dans la région.

Même si la situation semble stable au Bas-Saint-Laurent, le nombre de cas a augmenté, passant de 18 cas enregistrés vendredi, à 29 cas samedi. La région n’a recensé aucun décès au cours des sept derniers jours.

Hospitalisations en baisse

Dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, la courbe descendante s’est aussi observée du côté des hospitalisions (-3 et -5, respectivement), ce qui porte le total à 38 et 33 personnes hospitalisées.

Au Bas-Saint-Laurent, aucune hospitalisation n’a été rapportée au cours des 24 dernières heures.

Au Québec

On enregistrait 505 nouvelles infections à l’échelle provinciale, samedi, et sept décès de plus. À ce jour, on compte 366 899 personnes infectées et 11 081 décès depuis le début de la pandémie.

On comptait 424 hospitalisations, soit 13 de moins que la veille, incluant 103 personnes aux soins intensifs, soit trois de moins que la journée précédente.

Plus de 94 075 doses de vaccin ont été administrées vendredi dans la province, pour un total de 4 843 635 doses.

À VOIR AUSSI