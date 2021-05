Dans l’œil du Québec inc.: un Desmarais vend du Power

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Olivier Desmarais exerce des options

Photo courtoisie

L’un des petits-fils de Paul Desmarais, Olivier, a touché près de 375 000 $, cette semaine, en exerçant des options d’achat de Power Corporation. Il reste à M. Desmarais, qui occupe un poste de premier vice-président, un bloc d’options qui pourrait lui rapporter plus de 100 000 $ lorsqu’il l’exercera. Un autre vice-président, Stéphane Lemay, a quant à lui empoché plus de 400 000 $ avec des options de Power. Le titre de la société de portefeuille montréalaise a atteint cette semaine en Bourse un sommet qu’il n’avait pas franchi depuis 2008. Rappelons qu’en février 2020, les frères André et Paul Jr ont cédé la direction de Power à Jeffrey Orr.

Giiant Pharma récolte 13,5 millions de dollars

La biotech montréalaise Giiant Pharma a annoncé hier avoir recueilli 13,5 millions de dollars dans le cadre d’une ronde de financement menée par Amplitude Ventures et Genesys Capital à laquelle ont également participé le Fonds de solidarité FTQ, AmorChem et Anges Québec. Giiant tente de commercialiser des traitements pour les maladies inflammatoires de l’intestin, développés par deux anciens scientifiques du géant Merck.

Gros gain pour un dirigeant de Nuvei

L’Américain Craig Ludwig, qui est vice-président principal aux produits chez Nuvei, vient de réaliser un profit de plus de 865 000 $ en exerçant des options de l’entreprise montréalaise. M. Ludwig n’a eu qu’à débourser 2,80 $ US pour convertir chacune de ses options en actions. Il a ensuite vendu ces dernières 68 $ US chacune. Le titre de la firme de paiement électronique a bondi de plus de 85 % depuis son entrée en Bourse, en septembre.

Un administrateur de CGI empoche

Photo courtoisie

Gilles Labbé, qui siège au conseil d’administration de CGI depuis 2010, a effectué un gain de plus de 110 000 $ en exerçant des options du géant québécois la semaine dernière. M. Labbé préside le conseil d’Héroux-Devtek, une entreprise aérospatiale qu’il a dirigée de 1989 à 2019.

Une PME de Québec amasse 52 millions $

La firme OSF Digital de Québec vient de récolter pas moins de 52 millions $ grâce à une ronde de financement à laquelle ont participé les investisseurs américains Delta-v Capital et Salesforce Ventures. OSF a son siège social dans la capitale québécoise, mais la quasi-totalité de ses dirigeants vit à l’étranger. Fondée en 2003, l’entreprise compte 1000 employés, dont 400 en Roumanie.

Un VP vend du Bell

Photo courtoisie

Bernard le Duc, chef des ressources humaines et vice-président exécutif aux services généraux chez BCE, vient de vendre pour plus de 500 000 $ d’actions de la société mère de Bell Canada. Le titre de BCE a gagné 10 % au cours des 52 dernières semaines, mais n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie.