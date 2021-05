«Il faut rester concentrés» –Phillip Danault

Le Canadien a passé pratiquement toute la deuxième période au cachot. Cette succession de punitions et l’écart dans le pointage ont fait grimper la frustration. La fin du match a donné lieu à un peu de débordements. Shea Weber a même été chassé pour

10 minutes.

« Oui, il faut être meilleurs [pour gérer nos émotions]. On le sait, on se le dit. Il ne faut pas trop contester les arbitres. Il faut rester concentrés et pousser tout le monde ensemble. »

–Phillip Danault

« Ils ont dit qu’ils voulaient faire de cette série une guerre. Quand tu fais ça, tu te places à risque de te voir décerner des punitions.»

–Sheldon Keefe

Ça semblait aller un peu vite pour Kotkaniemi en début de rencontre, ce qui ne l’a pas empêché de marquer sur sa troisième présence et de remporter ses trois premières mises en jeu. Sa soirée de travail a été limitée à 12 min 50 s.

« Je me sentais très bien en première période. En deuxième, on a écopé de beaucoup de punition. Ça a tué notre rythme et mon match.»

–Jesperi Kotkaniemi

C’est quand même fascinant que chaque fois qu’un jeu corsé se produit sur la patinoire, les joueurs ne sont pas en mesure d’expliquer ce qui s’est passé. Price a été incapable de dire s’il avait senti le bâton de Joe Thornton lorsque Rasmus Sandin a inscrit le troisième but des Leafs.

« Je n’ai pas vu la reprise. Je ne sais pas. Il faut que je revoie la séquence. »

–Carey Price