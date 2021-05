Le tour de charme de l’Isle-aux-Coudres

En collaboration avec

Accueillante, éblouissante, délicieuse, créative, animée... Visiter l’Isle-aux-Coudres cet été vous remplira la tête de spectaculaires paysages, le cœur de découvertes inoubliables et l’estomac de produits du terroir qui vous feront crier sur le chemin du retour: «Mon isle, je l’aime tout le tour!»

Le «road trip» d’une heure au départ de Québec, le long de la 138 sillonnant Charlevoix, puis sur la 362 rejoignant le fleuve à Saint-Joseph-de-la-rive, promet déjà une belle aventure. Une croisière gratuite de 20 minutes à bord du traversier voguant vers l’Isle-aux-Coudres, poussé par l’air salin et bercé par les flots à travers l’immensité du panorama, laisse derrière nous la routine quotidienne. L’ancre aussitôt jetée, l’exploration des 23 kilomètres de bonheur ceinturant l’isle peut commencer, guidée par la légendaire hospitalité des Marsouins, les sympathiques résidents de ce havre de paix. On répond aussitôt à l’invitation de sauter sur son vélo (location offerte) pour prendre le pouls de l’isle et le synchroniser à nos battements de cœur. Au fil des 40 km de voies cyclables, les champs luxuriants, les fleurs sauvages, les maisons bucoliques, le rivage caressé par les vagues, puis le ciel en communion avec le fleuve offrent un dépaysement total, créant des tableaux grandioses. En voiture, les fenêtres grandes ouvertes, la balade est tout aussi éblouissante.

Sur l'eau ou sur terre

Succombant au pouvoir d’attraction du fleuve, on se retrouve vite les pieds dans l’eau, marchant sur les bancs de sable en quête des plus beaux galets et coquillages, enveloppé par le microclimat de l’isle. Et si on s’aventurait en paddleboard, en canot, en kitesurf (location et excursion disponibles) ou en kayak, afin de profiter pleinement de cet accès privilégié au fleuve dont l’Isle-aux-Coudres nous fait cadeau? De retour sur la terre ferme, des lunettes d’approche à la main, une centaine d’espèces d’oiseaux très prisés peuvent être aperçus alors qu’ils font escale. Partant à leur rencontre, on saisit aussi l’occasion de compter quelques coudriers croisés.

Movik (Bruno Labrie)

Culture insulaire

Lorsqu’un bain de culture en plein air s’impose, on prend place aux concerts et spectacles sous les étoiles, puis parcourt le circuit patrimonial pas banal. Celui-ci se veut un rendez-vous avec l’histoire de l’isle, à travers notamment ses moulins à eau et à vent, ses traverseux, sa Roche à Caya, ses églises et chapelles, son monument du Père de La Brosse, sa statue de Notre-Damede-L’Ascension à la Pointe du Bout d’en bas, son quai de Saint-Louis et sa Croix du Cap.

Movik (Bruno Labrie)

Croquer l'Isle

Pour garnir un pique-nique partagé au son de la douce mélodie des vagues ou pour rapporter les saveurs de l’isle à la maison, les produits du terroir et créations gourmandes abondent. Pâtisseries, pains artisanaux, pâtés croches, délices de la pomme, farine fraîchement moulue, gourmandises au safran, miel sous toutes ses formes... Voilà que nos papilles s’emballent!

Movik (Bruno Labrie)

Emplettes inspirantes

Heureusement, on a prévu de l’espace dans nos bagages pour rapporter des souvenirs issus des talents locaux, dont des illustrations inspirées de l’isle, des bijoux et accessoires pour la maison, des bonbons rétros, des savons aux parfums de fleurs sauvages, des créations de pierre et pourquoi pas une branche de coudrier annonçant la pluie ou le beau temps.

S'assoupir un instant

Au moment de se poser pour vivre au rythme des marées, apprécier la beauté des levers et couchers de soleil, apprivoiser la vie d’insulaire plus longtemps qu’une journée, des hôtels, motels, auberges, gîtes et résidences de touristes ouvrent grandes leurs portes aux visiteurs. Plusieurs chalets et trois campings partagent aussi leur coin de paradis. Réservez rapidement!

Assurément, vous tomberez vous aussi en amour avec l’isle, tout le tour!

Pour planifier votre visite: tourismeisleauxcoudres.com