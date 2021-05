Voici les 25 gros films de l'été

Après avoir été paralysé pendant plus d’un an en raison de la pandémie, Hollywood redémarre la machine. Alors que la vaccination nous permet de rêver à un retour à une certaine normalité pendant la belle saison, les grands studios américains sortent l’artillerie lourde pour ramener le public en grand nombre dans les salles de cinéma. Du nouvel épisode de la saga Rapides et dangereux au très attendu Black Widow, voici 25 films américains qui aideront à relancer le box-office cet été.

1. Cruella — 28 mai

Photo courtoisie

Emma Stone se glisse dans la peau de la méchante Cruella dans ce film de Craig Gillespie (Moi, Tonya) qui explore la jeunesse de l’ennemie jurée des 101 Dalmatiens. Le long métrage est centré autour de la rivalité entre la jeune Cruella et la baronne von Hellman (Emma Thompson), une grande figure de la mode de Londres, pendant le mouvement punk des années 1970.

2. Un coin tranquille, 2e partie — 28 mai

Photo courtoisie

Trois ans après la sortie de son angoissant thriller Un coin tranquille (A Quiet Place), l’acteur et réalisateur John Krasinski revient à la charge avec cette suite qui met toujours en vedette Emily Blunt dans le rôle d’une mère de famille qui tente de survivre à des créatures qui chassent les humains en traquant leurs bruits. La sortie d’Un coin tranquille – partie 2 a déjà été repoussée à deux reprises en raison de la pandémie. Mais cette fois-ci, c’est la bonne !

3. La Conjuration : sous l’emprise du diable — 4 juin

Photo courtoisie

Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent les rôles des enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren dans ce nouveau film de la saga horrifique La conjuration. Le long métrage réalisé par Michael Chaves (La malédiction de la Llorona) s’inspire du procès d’un meurtrier qui a sévi dans le Connecticut au début des années 1980 et qui a plaidé la possession démoniaque comme ligne de défense. Âmes sensibles, s’abstenir...

4. In The Heights — 11 juin

Photo courtoisie

Après avoir signé un des succès-surprise de 2018 avec sa rafraîchissante comédie romantique Crazy Rich Asians, le réalisateur Jon M. Chu propose une adaptation cinématographique de la comédie musicale In the Heights, qui a fait un tabac à Broadway en 2008. Le film – qui devait initialement sortir en juin 2020 – met en scène le propriétaire d’un petit commerce de Washington Heights, un quartier latino de New York, qui rêve à une vie meilleure.

5. La femme de mon meilleur ennemi — 16 juin

Photo courtoisie

Quatre ans après la sortie du thriller d’action Mon meilleur ennemi, l’acteur canadien Ryan Reynolds a refait équipe avec Samuel L. Jackson et le réalisateur Patrick Hughes pour offrir cette suite des aventures du duo improbable formé par le garde du corps Michael Bryce et le tueur à gages Darius Kincaid. Salma Hayek, Antonio Banderas et Morgan Freeman complètent la distribution du film.

6. Siberia — 18 juin

Photo courtoisie

Sixième collaboration entre le réputé cinéaste Abel Ferrara (Bad Lieutenant, The King of New York) et l’acteur Willem Dafoe, ce film expérimental et surréaliste met en scène un ermite qui tente d’échapper à son passé. Siberia a déjà été présenté au Festival du nouveau cinéma de Montréal l’automne passé.

7. Fatherhood — 18 juin

Photo courtoisie

Tournée à Montréal il y a deux ans, cette comédie de Paul Weitz (American Pie) mettant en vedette l’acteur et humoriste Kevin Hart débarquera sur nos écrans le même jour que sa sortie sur la plateforme Netflix. Hart y incarne un jeune père qui doit élever seul sa fille à la suite de la mort de sa femme pendant l’accouchement.

8. The Spark Brothers — 18 juin

Photo courtoisie

Dans ce premier film documentaire en carrière, le cinéaste britannique Edgar Wright (Hot Fuzz, Baby Driver) retrace le parcours des frères Ron et Russell Mael, les fondateurs du groupe pop-rock Sparks. Avec Wright derrière la caméra, on peut s’attendre à un documentaire hors du commun.

9. Rapides et dangereux — 25 juin

Photo courtoisie

Hollywood mise énormément sur ce nouvel épisode de la populaire saga Rapides et dangereux (Fast and Furious) pour ramener les cinéphiles en grand nombre dans les cinémas. Dans la plus récente bande-annonce du film, l’acteur Vin Diesel s’adresse d’ailleurs directement à la caméra pour inviter le public à retourner dans les salles afin de revivre la vraie expérience du cinéma. Poursuites, cascades et explosions sont, bien sûr, au menu de ce film d’action qui mettra aussi en vedette Michelle Rodriguez, John Cena et Charlize Theron.

10. Zola — 30 juin

Photo courtoisie

S’inspirant d’une série de messages publiés sur Twitter en 2015, Zola relate l’histoire vraie d’une jeune strip-teaseuse de Detroit qui tombe dans le piège d’un proxénète en acceptant d’aller passer quelques jours en Floride à l’invitation d’une cliente du bar dans lequel elle travaille. Taylour Paige et Riley Keough incarnent les deux rôles principaux de ce film réalisé par Janicza Bravo.

11. Summer of Soul — 2 juillet

Photo courtoisie

Lauréat du prix du meilleur documentaire au récent Festival de Sundance, ce film réalisé par Ahmir Thompson propose de nous faire revivre l’effervescence du mythique Festival culturel de Harlem, surnommé le « Woodstock noir », qui avait rassemblé plus de 300 000 personnes à New York à l’été 1969.

12. The Forever Purge — 9 juillet

Photo courtoisie

Vous connaissez le concept de la série de films d’horreur La Purge ? Chaque année, pendant une nuit entière, tous les crimes sont permis : meurtre, vol, torture, viol... Pour ce cinquième épisode de la saga, le scénariste James DeMonaco a imaginé une intrigue terrifiante dans laquelle cette purge se prolonge même après le lever du soleil.

13. Black Widow — 9 juillet

Photo courtoisie

Attendu depuis des années et repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie, ce film centré autour du personnage de Veuve noire (Black Widow) débarque enfin sur nos écrans au début de l’été. L’actrice Scarlett Johansson reprend ce rôle qu’elle a déjà joué à plusieurs reprises dans les films Avengers, cette fois-ci sous la direction de la réalisatrice australienne Cate Shortland (Lore).

14. Basket spatial : une nouvelle ère — 16 juillet

Photo courtoisie

Vingt-cinq ans après la sortie du premier Basket spatial qui mettait en vedette Michael Jordan, les Bugs Bunny, Daffy Duck et autres personnages Looney Tunes font équipe avec une autre légende du basketball : LeBron James.

15. Old — 23 juillet

Photo courtoisie

On sait peu de choses de ce nouveau thriller du cinéaste M. Night Shyamalan (Le sixième sens, L’indestructible) adapté de la bande dessinée française Château de sable. Tourné en République dominicaine pendant la pandémie l’automne dernier, Old met en scène un groupe de personnes coincées sur une île et dont les destins semblent liés par un même événement. Avec Gael Garcia Bernal, Eliza Jane Scanlen et Alex Wolff.

16. Snake Eyes — 23 juillet

Photo courtoisie

Le studio Paramount tentera de relancer sa franchise G.I. Joe avec ce nouveau film qui se penche sur les origines mystérieuses du personnage de Snake Eyes. Le rôle-titre du long métrage a été confié à l’acteur Henry Golding, révélé il y a trois ans dans la comédie romantique Crazy Rich Asians.

17. Le chevalier vert — 30 juillet

Photo courtoisie

Dev Patel et Alicia Vikander se partagent la vedette de ce nouveau drame fantastique de David Lowery (Une histoire de fantôme) inspiré de la légende du roi Arthur. Le film s’intéresse aux prouesses de Sir Gawain, chevalier de la Table ronde et neveu d’Arthur, lors de sa confrontation avec le mystérieux chevalier vert.

18. Croisière dans la jungle — 30 juillet

Photo courtoisie

Si vous avez déjà visité le parc thématique Magic Kingdom, sur le site de Disney World, en Floride, vous connaissez peut-être déjà le Jungle Cruise, ce populaire manège qui recrée l’expérience d’un voyage dans la jungle à bord d’un petit bateau de croisière. Disney s’est inspiré du concept de ce manège pour produire cette comédie d’aventure familiale mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson et Emily Blunt. Le célèbre studio hollywoodien espère certainement que ce nouveau film obtiendra autant de succès que Pirates des Caraïbes, qui s’inspirait également d’un manège de Magic Kingdom.

19. Stillwater — 30 juillet

Photo courtoisie

Cinq ans après la sortie de son drame d’enquête Spotlight (gagnant de l’Oscar du meilleur film en 2016), le réalisateur Tom McCarthy met en scène l’histoire (fictive) d’un ouvrier de l’Oklahoma qui se rend à Marseille pour sauver sa fille (Abigail Breslin), emprisonnée pour un meurtre qu’elle affirme ne pas avoir commis. Sur place, l’homme, qui ne parle pas un mot de français, tombera en amour avec une Française (Camille Cottin) qui lui est venue en aide.

20. L’escadron suicide : la mission — 6 août

Photo courtoisie

Après avoir collaboré à plusieurs reprises avec le studio Marvel, le réalisateur James Gunn (Les gardiens de la galaxie) plonge dans l’univers de DC Comics en signant cette suite du film L’escadron suicide, qui a pris l’affiche en 2016. Margot Robbie reprend le rôle d’Harley Quinn, tandis que le personnage de Bloodsport, initialement destiné à Will Smith, a finalement été confié à Idris Elba.

21. Respect — 13 août

Photo courtoisie

Après Billie Holiday, c’est au tour d’Aretha Franklin de faire l’objet d’un film biographique. Réalisé par la cinéaste Liesl Tommy, Respect mettra en vedette Jennifer Hudson dans la peau de la légendaire chanteuse américaine et Forest Withaker sous les traits de son père, le pasteur baptiste Clarence LaVaughn Franklin.

22. L’homme libre — 13 août

Photo courtoisie

Le réalisateur montréalais Shawn Levy (Une nuit au musée, Treize à la douzaine) a dirigé le Canadien Ryan Reynolds dans cette comédie qui met en scène un employé dans une banque qui découvre qu’il n’est, en fait, qu’un simple personnage dans un jeu vidéo. Le scénario du film s’inspire en partie des populaires jeux vidéo Grand Theft Auto et Fortnite.

23. Don’t Breathe 2 — 13 août

Photo courtoisie

Tournée il y a un an, dans un contexte pandémique, cette suite du film d’horreur du même titre paru en 2016 ramène à l’écran le personnage de l’homme aveugle Norman Nordstrom, encore interprété par l’acteur Stephen Lang. Le cinéaste Fede Alvarez (Millénium : ce qui ne me tue pas, L’opéra de la terreur) est aussi de retour derrière la caméra.

24. Candyman — 27 août

Photo courtoisie

Produit par Jordan Peele (Us, Get Out) et réalisé par Nia DaCosta (Little Woods), ce nouveau thriller horrifique, inspiré de la nouvelle Lieux interdits de l’auteur Clive Barker, est annoncé comme une « suite spirituelle » du film culte de 1992 réalisé par Bernard Rose. Cette nouvelle mouture de Candyman mettra en scène un artiste de Chicago qui décide de s’inspirer de la légende de Candyman pour relancer sa carrière.

25. The Beatles : Get Back — 27 août

Photo courtoisie

Les fans des Beatles attendent depuis des années ce documentaire du cinéaste néo-zélandais Peter Jackson (Le Seigneur des anneaux). Le film est construit autour d’images (dont plusieurs inédites) qui ont été tournées en janvier 1969 par le réalisateur Michael Lindsay-Hogg pendant l’enregistrement du mythique album Let It Be.