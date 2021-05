Manifestation de l’Alliance APTS-FIQ: «Être payées au féminin, c’est terminé!»

Les membres de l’Alliance APTS-FIQ se sont réunis dans les rues de Montréal, samedi après-midi, afin de dénoncer la position de Québec dans les négociations du secteur public, plus particulièrement en ce qui concerne l’écart salarial pour le personnel du réseau de la santé et des services sociaux.

«Être payées au féminin, c’est terminé! Corriger une iniquité historique sur les salaires des femmes qui donnent les soins et services essentiels à la population et qui ont permis à l’économie de rouler malgré une pandémie n’est pas un choix politique, c’est une obligation», ont soutenu par voie de communiqué les porte-parole de l’Alliance, Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), et Benoit Audet, vice-président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Les manifestants se sont ainsi réunis vers 13 h 30 à la Place des Montréalaises, au centre-ville de Montréal, avant de prendre part à une marche.

«Nos membres sont ici pour exprimer leur ras-le-bol d’être obligé·e·s de se battre encore et de descendre dans la rue pour être payé·e·s à leur juste valeur alors que c’est déjà le cas dans d’autres secteurs d’activités - plus traditionnellement masculins», ont lancé les porte-parole.

Les quelque 131 000 membres de l’Alliance reprochent notamment au gouvernement Legault son refus de bonifier les offres salariales, maintenues à 5 % sur trois ans, qui empêcheraient le «rattrapage nécessaire» pour combler l’écart salarial.

«La pénurie de professionnelles en soins et du personnel professionnel et technique qui sévit dans l’ensemble du [réseau de la santé et des services sociaux] est sans précédent et le premier ministre Legault ne donne aucun signe qu’il prend au sérieux la gravité de la situation. Au contraire, il maintient la dévalorisation de l’expertise de nos membres en brandissant l’état des finances publiques», ont insisté les porte-parole.

L’Alliance APTS-FIQ représente le personnel professionnel et technique ainsi que les professionnelles en soins qui œuvrent dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province.