Photo courtoisie

La Corporation Mobilis présentera le Salon du Camion lourd de Québec les 22 et 23 octobre au Centre de foires d’Expocité. Dans le plus grand respect des mesures sanitaires recommandées par la Santé publique, les concessionnaires de camions lourds et différents exposants du monde du camionnage se réuniront sous un même toit (60 000 pi2) pour présenter les dernières nouveautés et tendances de leur industrie. Les 6 concessionnaires de camions lourds de la région, membres de la Corporation Mobilis, y seront évidemment. Initialement prévu en octobre 2020, l’événement a été retardé d’un an en raison de la pandémie. Les intéressés à participer peuvent rester à l’affût sur le site www.sclq.ca, le formulaire d’inscription sera mis en ligne au cours des prochaines semaines.

Trois en trois

Photo courtoisie

Félicitations à Claude Robitaille (photo) qui a réussi un trou d’un coup, le 19 mai dernier, au trou no 8 du club de golf de la Faune à Québec. Le puissant golfeur a utilisé un fer 7 sur une distance de 165 verges pour réaliser son exploit sous les yeux de Stéphan Labelle, Alain Rioux et Jocelyn Dumas. Pour Claude il s’agissait de son 3e exploit du genre en 3 ans.

VTT en Charlevoix

Photo courtoisie

La région de Charlevoix est un terrain de jeu par excellence pour tous les sports et grâce à son réseau impressionnant de sentiers fédérés, les sports motorisés ne font pas exception. Fairmont Le Manoir Richelieu poursuivra son association avec Nord Expé, en saison estivale, pour vous offrir, dès le 1er juin, une aventure exclusive en Quads (VTT) et Côtes à Côtes de marque CAN-AM. Qu’il s’agisse d’une courte randonnée d’initiation ou d’excursions d’une journée entière, les aventures et les services de location offerts par le Centre d’Expérience NordExpé sont conçus pour faire vivre des émotions inoubliables et uniques dans le décor naturellement spectaculaire de Charlevoix et s’adressent à des conducteurs débutants autant qu’expérimentés. Les réservations, pour les différents forfaits offerts, peuvent être effectuées avec le Centre d’Expérience Nord Expé au nordexpe.com/reservation-en-ligne/ ou par téléphone au (418) 825-1772. Pour plus d’information sur l’hôtel, visitez le fairmont.fr/richelieu-charlevoix.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 22 mai 1976. Rodrigue Biron (photo) devient chef de l’Union nationale, parti politique nettement en perte de vitesse depuis l’arrivée du Parti québécois. Son élection met fin à l’intérim assuré par le député de Johnson, Maurice Bellemare, depuis 1974. Cinq candidats se font face lors de ce congrès au leadership de l’Union nationale qui se déroule à Québec : Rodrigue Biron, Jacques Tétreault, Gérard Nepveu, Jean-Guy Leboeuf et William Shaw.

Anniversaires

Photo courtoisie

Naomi Campbell (photo) mannequin, chanteuse, productrice et actrice britannique, d’ascendance jamaïcaine et un des top model les plus renommés à la fin des années 1990, 51 ans... Dustin Moskovitz, entrepreneur américain et cofondateur de Facebook avec Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Chris Hughes, 37 ans... Novak Djokovic, joueur de tennis serbe, 34 ans... Apolo Anton Ohno, ex-patineur américain sur courte piste, 39 ans... Jacynthe René, auteure, comédienne de télé et de cinéma, 48 ans... Steph Carse, chanteur québécois, 55 ans... Bernie Taupin, parolier, poète, chanteur et artiste anglais surtout connu pour sa collaboration à long terme avec Elton John, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 mai 2020 : André Cartier (photo), 74 ans, comédien québécois connu pour ses rôles marquants dans les séries Passe-Partout, Pop Citrouille et Entre chien et loup... 2019 : Judith Kerr, 95 ans, écrivaine britannique d’origine allemande et illustratrice dont les livres vendus à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde... 2018 : Philip Roth, 85 ans, écrivain américain auteur d’une trentaine d’ouvrages parmi lesquels plusieurs monuments de la littérature contemporaine... 2013 : Charles Ouellet, 65 ans, artisan de radio qui a travaillé dans le monde des communications (CJRP, CVKCV, CFLS et CKNU) pendant 45 ans... 2013 : Luis de Cespedes, 64 ans, comédien québécois d’origine péruvienne et cubaine... 2011 : Pierre Powers, 63 ans, homme de théâtre, comédien et acteur québécois... 2006 : Heather Crowe, 61 ans, activiste canadienne... 1996 : Reine France, 69 ans, comédienne... 1910 : Jules Renard, 46 ans, écrivain... 1885 : Victor Hugo, 83 ans, écrivain français, auteur des Misérables.