Semblant de retour à la normale à Gaza, la diplomatie au chevet de l’après

Cafés rouverts, pêcheurs qui s’apprêtent à reprendre la mer et commerçant qui essuient la poussière: Gaza semble renouer avec la normalité samedi à l’heure où s’organise l’aide d’urgence et se discute la reconstruction de l’enclave palestinienne, ravagée par 11 jours de conflit avec Israël.

Les secouristes recherchent toujours dans les décombres des survivants après avoir retiré vendredi cinq dépouilles ainsi qu’une dizaine de survivants des tunnels souterrains bombardés par l’armée israélienne.

Les hostilités entre le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et Israël, qui impose un blocus sur cette mince langue de terre depuis 2007, ont forcé les pêcheurs à rester chez eux depuis près de deux semaines.

Samedi matin, Rami Abou Amira a reçu un appel des garde-côtes palestiniens pour lui dire qu’il pouvait reprendre la mer. Mais preuve de la fragilité de la trêve en vigueur depuis vendredi, aucune confirmation n’était venue du côté israélien.

« Nous allons quand même aller en mer, mais pas très loin. Nous, les pêcheurs, nous avons peur que les "navy" israéliens nous tirent dessus [...] Mais bon il faut bien manger », dit-il à l’AFP en préparant ses filets sur le petit port de Gaza.

« Tout est perdu »

Vendredi soir, des familles se sont pressées aussi dans les cafés du bord de mer pour fumer la chicha.

Dans des boutiques du quartier al-Rimal, à Gaza, au pied d’un immeuble d’une dizaine d’étages détruit dans un raid israélien, des mannequins en plastique habillés de collections 2021 étaient recouverts d’une épaisse couche de poussière.

« C’est de la poussière des bombes israéliennes, qui s’est incrustée dans les vêtements. Nous ne pourrons vendre cette marchandise », explique Bilal Mansour, un vendeur de 29 ans.

« Notre stock était plein, car nous nous préparions pour l’Aïd, la fin du ramadan, où les ventes sont bonnes. Mais là, tout est perdu », renchérit Waël Amin Al —, propriétaire d’une boutique voisine, jonchée d’éclats de verre. « J’ai peut-être perdu l’équivalent de 250 000 dollars en marchandise. Qui paiera pour tout ça? Qui? »

L’escalade de violence entre l’armée israélienne et le Hamas a fait 248 morts palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza. En Israël, les salves de roquettes tirées de Gaza ont tué 12 personnes y compris un enfant, une adolescente et un soldat, d’après la police.

Juste après l’entrée en vigueur de cette trêve vendredi à 2 h, les deux parties ont revendiqué la victoire.

Le chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh a salué une « victoire stratégique » contre Israël et dit avoir « porté un coup sévère et douloureux qui laissera des marques profondes à l’entité » à son adversaire.

« Nous avons atteint les objectifs, c’est un succès exceptionnel », a de son côté affirmé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en commentant l’offensive israélienne contre le territoire palestinien où vivent quelque deux millions de Palestiniens.

« Plus de 200 terroristes dont 25 gradés » ont été tués, a-t-il affirmé.

Mais le cessez-le-feu annoncé jeudi soir par les deux parties n’a fixé aucun terme à l’arrêt des combats et reste à ce titre fragile.

« Nos ennemis n’ont aucun certificat d’immunité », a lancé le ministre israélien de la Défense Benny Gantz tandis qu’un porte-parole des factions armées palestiniennes à Gaza a déclaré: « Notre message à l’ennemi est clair: si vous revenez, nous reviendrons aussi ».

Reconstruction

Deux délégations égyptiennes sont arrivées en Israël et dans les Territoires palestiniens « pour surveiller » le respect du cessez-le-feu, selon des médias d’État égyptiens.

Alors que plusieurs convois d’aide humanitaire d’urgence sont entrés dans Gaza vendredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères a indiqué avoir reçu un appel de son homologue israélien pour discuter des mesures nécessaires afin de faciliter les opérations de reconstruction de Gaza.

Le sujet de la reconstruction dans l’enclave est aussi pour Washington un levier diplomatique.

Le président américain Joe Biden a affirmé vendredi son intention de mettre en place une aide financière « majeure » avec l’aide de la communauté internationale pour « reconstruire Gaza », mais sans donner au Hamas – considéré comme terroriste les États-Unis – « l’opportunité de rebâtir son système d’armement ».

Il a aussi relancé la solution à deux États, une Palestine indépendante aux côtés d’Israël, la qualifiant de « seule réponse possible », alors que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu au Moyen-Orient « dans les prochains jours ».

Les négociations de paix israélo-palestiniennes, suspendues depuis 2014, achoppent sur de nombreux points dont le statut de Jérusalem-Est et la colonisation israélienne des territoires palestiniens.

Preuve que la situation reste volatile, des affrontements quasi quotidiens entre Palestiniens et forces israéliennes ont lieu en Cisjordanie et parfois à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël.