Un festival offensif à la faveur des Nationals

Josh Harrison a réussi un grand chelem tandis que Ryan Zimmerman a claqué un circuit de trois points pour mener les Nationals à une retentissante victoire de 12 à 9 face aux Orioles de Baltimore, samedi, à Washington. Dans la défaite, Ryan Mountcastle a aussi réalisé un grand chelem.

Ce coup d’éclat de Mountcastle en première manche a permis aux visiteurs de prendre une confortable avance de 5 à 0. Alors que les Nationals étaient menés 6 à 1, Harrison a vidé les sentiers en troisième manche, pour réduire l’écart à un seul point.

Zimmerman a ensuite donné l’avance définitive aux siens avec sa longue balle de trois points, en quatrième manche. Plus tard dans la rencontre, Zimmerman a inscrit son 948e point en carrière lorsque Kyle Schwarber l’a poussé à la plaque avec un simple. Le joueur des Nationals s’est alors hissé au premier rang, devant Tim Raines, pour le plus grand nombre de points marqués dans l’histoire de l’organisation.

Anthony Santander a aussi étiré les bras pour les Orioles, qui ont encaissé une cinquième défaite consécutive.

Garrett Cooper fait la différence

À Miami, Garrett Cooper a frappé un circuit de deux points en fin de neuvième manche pour briser l’égalité et permettre aux Marlins de l’emporter 3 à 1 face aux Mets de New York.

Corey Dickerson avait permis à l’équipe locale de prendre les devants en septième manche en poussant Brian Anderson au marbre avec un ballon-sacrifice. Dès le retour au bâton des Marlins, Dominic Smith a nivelé les chances à l’aide d’un simple productif.

Même s’ils n’ont pas été impliqués dans la décision, les deux lanceurs partants ont livré de solides performances au monticule. Pour les Marlins, Pablo Lopez n’a alloué que quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.

Du côté des Mets, Joey Lucchesi a concédé un seul coup sûr et a réussi huit retraits au bâton.