Beauce: une bonne samaritaine vient au secours de sa communauté

Une femme de la Beauce a pris sur ses épaules d’aider les plus démunis de la société, en offrant de son propre chef et sans l’aide d’aucune institution, une épicerie d’environ 100 $ à dix familles différentes, à chaque mois, pendant toute l’année 2021.

Zita Gauthier, de Saint-Georges, est une femme de cœur, de très grand cœur. Voyant la souffrance causée par les pertes d’emploi lors de la pandémie, elle s’est mise en tête de récolter des dons alimentaires sur internet afin de soutenir les pauvres.

«J’ai ramassé des dons sur les réseaux sociaux à partir du mois de janvier et sur différents sites de vente en ligne», a-t-elle dit en entrevue avec l’Agence QMI. Son projet a fait boule de neige et les dons sont arrivés de toutes parts. «Les gens ont été généreux, j’ai même eu des virements Interac pour acheter de la nourriture», a confié celle qui pratique le bénévolat depuis 22 ans.

«Le projet fonctionne tellement bien que jusqu’à maintenant j’ai fourni une épicerie à 12 familles par mois», a-t-elle lancé, précisant que pour réellement comprendre la pauvreté il fallait l’avoir vécue.

«Aller chercher de l’aide alimentaire, ce n’est pas facile», a affirmé celle dont la famille a déjà dû avoir recours à ce type de service. «Les organismes [en aide alimentaire] te demandent ton rapport d’impôt parfois», a-t-elle dit, sous-entendant que c’est gênant, voire honteux de prouver qu’on est bel et bien pauvre. Contrairement à cela, elle, ne pose pas de question.

«Cette année, c’est une véritable chaîne de solidarité qui a été créée», a-t-elle affirmé, soulignant que l’aide alimentaire ce n’était qu’une facette de son projet.

L’écoute en prime

Zita Gauthier est devenue une véritable ressource d’aide à part entière, car en plus de l’épicerie, elle prodigue une heure d’écoute inconditionnelle.

«En temps de pandémie, moi j’ai trouvé que l’écoute était importante, surtout que les gens étaient confinés chez eux», a-t-elle confié, ajoutant qu’elle ne jugeait personne. «L’écoute c’est tout aussi vital que la nourriture. Il y en a eu des larmes de versées ici cette année», a poursuivi Mme Gauthier, que nous avons rencontrée chez elle.

En effet, elle en a reçu de toutes sortes des confidences, allant des déboires de femmes battues aux aveux d’idées suicidaires. «J’ai le don de poser la question plate qui fait qu’elles [les personnes qui viennent chercher de l’aide] s’ouvrent à moi», a-t-elle laissé savoir.

Lorsque questionnée sur ses motivations pour mettre tout cela en oeuvre, Zita Gauthier admet agir par charité chrétienne. «J’ai senti que je devais le faire, et je ne me suis pas posé de question», a-t-elle dit, mentionnant qu’elle ne désire pas la reconnaissance, mais qu’elle souhaite que son initiative personnelle incite d’autres personnes à faire de même.

En plus de la nourriture et de l’écoute, Mme Gauthier donne souvent un cadeau aux enfants ou aux femmes, que ce soit un jouet ou un vêtement.