Chine : 21 morts dans un ultra-marathon sous une météo extrême

Vingt et une personnes sont mortes parmi les participants d’une course de 100 km samedi en montagne, dans le nord-ouest de la Chine, sous l’effet soudain de violentes conditions climatiques, ont indiqué dimanche les médias chinois.

De la grêle, des pluies verglaçantes accompagnées de vents violents se sont abattues samedi après-midi sur les coureurs qui se trouvaient à haute altitude, dans la Forêt de pierre du Fleuve jaune, près de la ville de Baiyin, dans la province de Gansu (nord-ouest).

L’agence officielle Chine nouvelle a confirmé le décès de 21 personnes, citant le siège de commandement des secours.

La chaîne de télévision CCTV a fait état d’un bilan similaire, le dernier concurrent porté disparu ayant été retrouvé sans vie.

Le maire de Baiyin, Zhang Xuchen, a indiqué que samedi vers midi, une partie accidentée du parcours, se situant entre les kilomètres 20 et 31, a été « soudainement frappée par des conditions météorologiques catastrophiques ».

« En peu de temps, des grêlons et une pluie glaciale se sont abattus soudainement sur cette zone, et il y avait des vents violents. La température a fortement chuté », a raconté M. Zhang.

Parmi les personnes décédées se trouvaient des coureurs de fond chinois d’élite, ont rapporté les médias locaux.

Liang avait remporté plusieurs multimarathons en Chine ces dernières années. Huang, qui était sourd-muet, avait remporté le marathon masculin pour les malentendants aux Jeux paralympiques nationaux de 2019 à Tianjin.

Sentiment de culpabilité

Peu de temps après avoir reçu des appels à l’aide de la part de certains participants, les organisateurs du marathon ont dépêché une équipe de secours qui a réussi à sauver 18 des 172 participants, selon l’édile.

Vers 14h00, les conditions climatiques ont empiré et la course a été annulée, tandis que les autorités locales envoyaient davantage de secours sur place, a-t-il poursuivi.

« En tant qu’organisateur de l’événement, nous ressentons un immense sentiment de culpabilité, nous exprimons nos profondes condoléances aux familles des victimes et aux coureurs blessés », a déclaré M. Zhang, alors que lui et d’autres responsables locaux s’inclinaient.

Il s’agissait de la quatrième édition de cette course, organisée par le gouvernement de la ville de Baiyin et l’Association chinoise d’athlétisme.

Chine nouvelle a rapporté que certains coureurs souffraient d’hypothermie, et M. Zhang a précisé que huit personnes étaient hospitalisées pour des blessures légères.

Certains coureurs, enveloppés dans des couvertures de survie, ont été filmés en train d’être couchés sur une civière par les secouristes.

Des photos publiées par les médias chinois ont également montré un groupe de coureurs serrés les uns contre les autres à flanc de montagne, certains enveloppés dans des couvertures de survie.

Au total, plus de 700 sauveteurs ont été mobilisés pour rechercher les disparus. Des images des médias locaux montraient des secouristes en treillis munis de lampes frontales en train d’escalader le terrain rocheux la nuit.

Froid insupportable

« Tout mon corps était trempé, y compris mes chaussures et mes chaussettes. Je ne pouvais pas me tenir droit à cause du vent, j’avais très peur d’être emporté par le vent. Le froid est devenu de plus en plus insupportable », a déclaré un rescapé à des médias locaux. « En descendant la montagne, je ressentais déjà des symptômes d’hypothermie ».

Les autorités de la province ont mis en place en place une commission d’enquête pour déterminer les causes de ce drame, a déclaré M. Zhang.

Le Gansu, l’une des régions les plus pauvres de Chine, longe la Mongolie au nord et le Xinjiang à l’ouest.

Des inondations et des glissements de terrain meurtriers ont frappé la province par le passé, avec des glissements de terrain qui auraient tué plus de 1.000 personnes dans une ville en 2010. Elle est également sujette aux séismes.

La Forêt de pierre du Fleuve jaune est célèbre pour ses paysages montagneux accidentés marqués par des stalagmites et des piliers en pierre, et est utilisée comme cadre dans de nombreuses émissions de télévision et films chinois, selon le China Daily.

Le marathon et les sports extrêmes ont gagné en popularité dans la classe moyenne chinoise ces dernières années.

Les marathons chinois ont toutefois souvent été marqués par des scandales de triche. En 2018 par exemple, plus de 250 coureurs ont été disqualifiés du semi-marathon de Shenzhen, car ils portaient de faux dossards ou avaient pris des raccourcis. Jusqu’à présent, une poignée d’entre eux ont été interdits à vie par les autorités sportives chinoises pour tricherie.