Conflit à Gaza: une famille se confie sur les «terreurs» vécues

Les bombes ont cessé de tomber sur Gaza et Israël, à la faveur d’un cessez-le-feu entre l’État hébreu et le groupe armé palestinien Hamas. Mais cette quatrième guerre israélo-palestinienne a profondément traumatisé une famille palestinienne qui s’est confiée au Journal.

Pendant 12 nuits, Hana, 7 ans, et sa petite sœur, Lilya, 5 ans, n’ont pas dormi. Couchées sur le sol entre leurs parents, elles écoutaient tomber les bombes en priant pour qu’aucune ne les atteigne.

«Je n’étais pas préparé à voir la terreur dans leurs yeux. Voir mes filles dans cet état, c’est pire que tout, je ne souhaite à personne de voir ses enfants comme ça», souffle leur père, Khaled Abu-Shabaan, en entretien au Journal.

La famille de ce travailleur humanitaire réside normalement dans un immeuble de Gaza, mais craignant que la tour soit visée par un F-35 israélien, elle s’est réfugiée chez des parents. Tous les quatre dormaient ensemble, par terre, serré les uns contre les autres de peur d’être séparés par la mort.

L’enfer sur Terre

«Les êtres humains ne sont pas constitués pour supporter une telle peur», souffle le père de famille, la voix étranglée.

Certains jours, les bombardements étaient si proches et si intenses que le sol a tremblé sous les pieds de Lilya et de Hana, et tous les murs ont vibré autour d’elles.

«Papa! Pourquoi la terre tremble?» hurlait alors Hana en sautant sur place. La petite pousse maintenant ce même cri de terreur dans son sommeil en tremblant.

«S’il y a un enfer sur terre, c’est la vie des enfants de Gaza», a dit jeudi le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, en appelant à un cessez-le-feu. Peu après, une trêve était annoncée. Mais chez Khaled Abu-Shabaan, on est loin de festoyer.

Ville détruite

«Des familles entières ont été éradiquées, la ville est entièrement détruite maintenant», dit-il en comptant les bouteilles d’eau qu’il lui reste.

L’eau n’étant pas potable à Gaza, M. Abu-Shabaan doit en acheter régulièrement. Il a même dû sortir pendant les bombardements pour ravitailler sa famille. Mais, de jour en jour, il a vu les stocks diminuer dangereusement et il s’inquiète pour la suite.

Chez lui, l’électricité est maintenant coupée la majorité du temps, une eau saumâtre coule en filet du robinet et plusieurs fenêtres ont volé en éclats.

«Les hostilités ont gravement endommagé les infrastructures civiles vitales de Gaza, notamment les routes et les lignes électriques, explique M. Guterres. Les points de passage vers Gaza ont été fermés, et les pénuries d'électricité affectent l'approvisionnement en eau.»

Solution politique

L’ONU a appelé dimanche à régler les «causes profondes» du conflit israélo-palestinien afin d’éviter de nouvelles «destructions» et de redonner «un sens au futur». Elle réclame la levée du blocus imposé par Israël depuis 2007.

«Personne ne veut la paix davantage que nous, les Palestiniens. Mais nous voulons une paix digne. Deux États qui assurent les mêmes droits à leurs enfants», plaide M. Abu-Shabaan en serrant ses filles contre lui.

11 jours d’enfer en chiffres

242 Palestiniens tués

... 23 filles

... 43 garçons

... 38 femmes

... 138 hommes ...

1948 Palestiniens blessés

... 610 enfants

... 400 femmes

12 Israéliens tués

... 2 enfants

... 5 femmes

... 5 hommes

710 Israéliens blessés

53 écoles palestiniennes endommagées

6 hôpitaux palestiniens endommagés

11 centres de soins de santé primaire et le laboratoire central d’analyse COVID-19 endommagés

5 des 10 lignes électriques fournissant de l'électricité à partir d'Israël endommagées

258 bâtiments abritant des habitations et des commerces détruits

770 autres habitations ne sont plus habitables

Source: Bureau de coordination humanitaire des Nations unies