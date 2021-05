Contestation de groupe

Dominique Ducharme a reçu une explication des plus simples après sa contestation perdue lors du troisième but des Maple Leafs, celui de Rasmus Sandin.

« Joe Thornton n’a pas touché à notre gardien », a dit Ducharme pour résumer sa conversation avec les arbitres de la rencontre,

Kevin Pollock et Erik Furlatt.

Immédiatement après le but de Sandin en supériorité numérique, les caméras de Sportsnet ont capté des images de Marc Bergevin fort agité dans la loge du Scotiabank Arena.

Bergevin pointait sur le téléviseur en direction du bâton de Thornton. John Sedgwick, le spécialiste de la gestion de la masse salariale chez le CH, regardait la rencontre avec le DG du CH et il avait un walkie-talkie dans l’une de ses mains. De 2006 à 2013, Sedgwick avait travaillé au sein du département hockey de la LNH à Toronto.

Ducharme a confirmé qu’il a pris la décision de contester ce but pour une obstruction de Thornton après un rapide conciliabule avec les hommes de hockey de l’organisation. Dans le camp du Tricolore, on plaidait que Thornton avait nui au travail de Price en soulevant son bâton juste avant de recevoir le tir de Sandin.

« Sur nos radios, on a Mario (Leblanc), Éric (Gravel), on a Sedgy (Sedgwick) qui était à la ligue avant, on a Burkie (Burke), notre coach des gardiens. Je voyais dès le départ que Thornton avait touché le bâton. On avait un autre angle encore plus concluant. J’ai le dernier mot, mais nous étions tous d’accord pour contester le jeu. C’était la décision à prendre. »

Le CH a perdu sa contestation, écopant d’une autre punition. Les Maple Leafs ont ainsi profité d’une quatrième occasion d’affilée en supériorité numérique en deuxième période.

Après le match, Price a offert la réponse classique d’un joueur qui ne voulait pas se mouiller sur la pertinence de contester ce jeu.

« Je n’ai pas vu la reprise », a-t-il répété plus d’une fois.

Une flèche aux arbitres

À égalité 1-1 après 20 minutes, les Maple Leafs ont marqué deux buts en deuxième période en route vers une victoire de 5 à 1. En visioconférence, Phillip Danault, Jesperi Kotkaniemi et Carey Price ont placé ce revers sur le dos de l’indiscipline en deuxième période avec quatre punitions.

« J’ai bien aimé notre première période, a affirmé Ducharme. On a joué une première période très solide. Le momentum a changé en deuxième, ce n’est pas nous qui l’avons changé, ce ne sont pas les Leafs non plus. »

Quand Ducharme dit que les Leafs n’ont pas changé le momentum en deuxième, il lance une flèche à l’endroit du travail des deux arbitres pour ce match. Pour le troisième match de la série, Ducharme n’a pas fermé la porte à des changements à sa formation, rappelant qu’il y avait beaucoup de profondeur au sein de son équipe. Cole Caufield pourrait venir aider le jeu en supériorité numérique et Alexander Romanov pourrait remplacer Jon Merrill. Avant de rentrer à Montréal, l’entraîneur en chef sur une base intérimaire restait bien calme.

« On est venu à Toronto, on a gagné un match et c’est 1-1. On est dans une bonne position. »