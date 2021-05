Dans le quotidien des ambulanciers paramédicaux

Les travailleurs des services ambulanciers ont été sollicités plus que jamais durant la dernière année. Pour rendre compte de leur quotidien, TVA Nouvelles les a suivis au quartier général des ambulanciers paramédicaux dans l’est de Montréal, à l’occasion de la Semaine nationale des services préhospitaliers d’urgence.

Avant de prendre la route, les ambulanciers préparent toujours leur véhicule.

«Notre moniteur, je mets les bracelets de pression pour être capable de prendre la pression. De l’autre côté, ce sont les sacs de vomissement, et évidemment les masques qu’on va remettre aux patients quand on arrive sur les lieux», a détaillé l’ambulancier Joshua Arruda-Aguiar.

En compagnie du superviseur aux interventions, Félix-Antoine Demers, l’équipe de TVA Nouvelles est partie en intervention auprès d’une femme de 70 ans qui connaissait des difficultés respiratoires.

«C’est l’équipement de protection contre la COVID. On a l’information comme quoi la patiente est en difficulté respiratoire sévère, donc on s’habille au cas où c’est une intervention reliée à la COVID», a précisé l’ambulancier paramédical Andrew Welman.

L’année a été particulièrement chargée pour les ambulanciers paramédicaux avec la pandémie et l’incertitude qui l'accompagne.

«Ça nous a généré beaucoup de nouveaux défis, beaucoup de stress aussi. Le stress personnel relié à la job, évidemment, la peur de contracter le virus et de l’amener chez nous, contaminer notre propre famille», a souligné Joshua Arruda-Aguiar.

«Ce sont des moments qui sont beaucoup plus difficiles, des interventions plus longues, plus ardues pour les paramédics», a lancé le porte-parole d’Urgences-santé, Stéphane Smith.

«Avec tous les équipements de protection, je vous dirais que maintenant, on commence à avoir hâte que ça se termine», a-t-il ajouté.