La police cible les VTT dans les sentiers de Québec

Une dizaine de patrouilleurs ont parcouru les sentiers de Québec, dimanche, lors d’une vaste opération de sensibilisation sur la circulation de véhicule tout-terrain (VTT) et hors route dans les arrondissements de Charlesbourg et de Beauport.

Les patrouilleurs ont ciblé ces véhicules dont la plupart empruntent des endroits qui ne leur sont pas autorisés.

«En hiver, les sentiers de motoneige sont fédérés et les gens y ont accès avec une autorisation. Alors qu’en été, il est interdit aux amateurs de véhicule tout-terrain et de motocross de circuler dans les sentiers sur le territoire de la Ville de Québec, à moins d’avoir une autorisation du propriétaire du terrain», a expliqué Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Plusieurs plaintes ont d’ailleurs été faites au SPVQ en raison du bruit et de la cohabitation difficile.

«On voit de plus en plus de randonneurs et de vélos de montagne dans ces sentiers depuis la dernière année avec la pandémie, les gens veulent profiter de l’extérieur. Il peut toutefois y avoir un risque d’accident», a ajouté Sandra Dion.

Impact sur l’environnement

La présence de VTT représente par ailleurs une grande problématique pour les bassins versants de ce secteur.

«Il y a des impacts sur la détérioration de l’habitat du poisson et des milieux humides qui sont causés par les véhicules hors route. Il y a un enjeu aussi de sécurité et de quiétude des riverains», a commenté Jean Landry, directeur général d’OBV Charlevoix Montmorency.

L’utilisation de VTT augmente grandement au Québec, si bien que 425 000 VTT sont actuellement enregistrés dans la province, selon la Fédération québécoise des clubs quads.