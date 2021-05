Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Quels sont les plus grands patriotes de l’histoire du Québec, soit ceux ou celles qui ont le plus contribué à la construction et à l’épanouissement de la société québécoise ?

1. René Lévesque : 42 %

2. Félix Leclerc : 25 %

3. Gilles Vigneault : 17 %

4. Robert Bourassa : 11 %

5. Janette Bertrand : 11 %

6. Yvon Deschamps : 10 %

7. Jacques Parizeau : 10 %

8. Wilfrid Laurier : 8 %

9. Louis-Joseph Papineau : 8 %

10. Bernard Landry : 8 %

11. Jean Lesage : 7 %

12. Maurice Duplessis : 6 %

13. Camille Laurin : 5 %

14. Henri Bourassa : 5 %

15. Michel Chartrand : 5 %

16. Lucien Bouchard : 5 %

17. Honoré Mercier : 4 %

18. Michel Tremblay : 4 %

19. André « Dédé » Fortin : 4 %

20. Pauline Marois : 4 %

21. Lise Payette : 4 %

22. Boucar Diouf : 4 %

23. Fred Pellerin : 3 %

24. Chevalier De Lorimier : 3 %

25. Lionel Groulx : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent les « patriotes » ayant le plus contribué à la société. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 8 au 10 mai 2021 sur la base des patriotes les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois patriotes. Seuls les 25 patriotes les plus mentionnés sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

À l’occasion de la Journée nationale des patriotes, Le Journal vous présente les plus grands patriotes de notre histoire selon les Québécois. Notre trinité patriotique est assez claire : René Lévesque est 1er, Félix Leclerc est 2e et Gilles Vigneault est 3e. À leur manière, les trois ont participé à la fin de notre léthargie collective et au début de notre affirmation.

La surprise

Parmi les 15 premiers, seulement trois sont toujours vivants. Chez les 18 à 24 ans, Manon Massé­­­ se classe en deuxième position, même si elle ne figure pas dans le top 25 de la population générale. Amir Khadir et Françoise David – anciens de Québec solidaire – sont aussi significativement plus élevés chez les 18 à 24 ans.

La tendance

Peu de syndicalistes, d’intellectuels et de militants, bref des gens de la société civile, se trouvent dans ce baromètre. Les Bourgault, Falardeau, Vallières et Monet-Chartrand ont tout autant contribué à l’épanouissement de notre société et auraient également mérité une place dans ce baromètre, mais les Québécois en ont décidé autrement.

Nos patriotes !

Mathieu Bock-Côté, Le Journal de Montréal

Il y a quelque chose de réjouissant à lire les résultats de cette enquête. Malgré le contexte général qui mélange amnésie collective et mauvaise conscience, les Québécois ont encore au fond d’eux-mêmes des repères historiques bien ancrés.

Qui fut notre plus grand patriote ?

Tout de suite, le nom de René Lévesque s’impose. Sans ambiguïté. Comme si cela allait de soi. Autrement dit, l’homme qui a incarné notre désir de souveraineté, d’indépendance, de fierté, est encore au premier rang. Comme si malgré leurs échecs, les Québécois savaient encore vers quel idéal ils devaient tendre.

Lévesque

Félix Leclerc et Gilles Vigneault arrivent en deuxième et troisième place. Autrement dit, les deux plus grandes figures de la chanson québécoise, qui ont su parler de notre pays avec des mots pouvant toucher les cœurs au-delà de nos frontières, incarnent encore dans notre imaginaire le plus beau visage du patriotisme.

Ils ont su se connecter aux profondeurs de notre identité. Un peuple n’est pas qu’une entité administrative ou juridique. C’est le message qu’envoient les Québécois en répondant ainsi. Un peuple se révèle d’abord dans sa culture. Yvon Deschamps, notre plus grand humoriste, qui a toujours eu une grande conscience politique, se retrouve aussi avec raison dans cette liste.

Artistes

Robert Bourassa a une belle place dans ce palmarès. Il rappelle cette époque où les fédéralistes cherchaient un destin spécifique pour notre peuple dans le Canada. C’était il y a longtemps.

Wilfrid Laurier, le premier Canadien français premier ministre du Canada, et Henri Bourassa, le grand défenseur de notre langue, sont aussi en bonne place, comme deux hommes issus de notre mémoire politique longue. Les Québécois reconnaissent encore ceux qui ont défendu leurs droits.

Faut-il noter que Pierre Elliot Trudeau­­­ n’y est pas ? On ne peut pas être un défenseur du Canada à tout prix et un patriote québécois tout à la fois. Cette absence me réjouit, je le confesse.

