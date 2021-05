Livre «Fragments d'ici»: des récits pour tomber sous le charme du Québec

Après le succès de son recueil de récits de voyage Fragments d’ailleurs publié l’an dernier, le journaliste Gary Lawrence récidive avec Fragments d’ici, un ouvrage regroupant des textes 100 % québécois.

« On y trouve un peu de tout: des récits, des histoires anecdotiques, des lettres d’amour (à l’île d’Entrée), de petits clins d’œil poétiques (aux ponts d’or du Kamouraska) et même quelques itinéraires à suivre (comme une virée plein air avec mon fils, au Saguenay-Lac-Saint-Jean) », explique Gary Lawrence.

COURTOISIE

Si les 25 textes de ce recueil ont presque tous déjà été publiés dans des médias québécois (dans Espaces, Le Devoir et L’actualité), plusieurs ont eu droit à une mise à jour, et d’autres ont été fusionnés.

Certains écrits abordent les thématiques de l’aventure et du plein air: rando à l’île Brion, ski de montagne dans les Chic-Chocs, kayak le long du fjord, vélo de montagne à Saint-Félicien, plongée avec les phoques aux Îles-de-la-Madeleine, nuitée avec fiston dans une tente Huttopia, etc.

« Avec ce recueil, c’est un regard très personnel que je porte sur le Québec, mais aussi un retour aux sources que j’effectue, poursuit l’auteur : tout jeune, j’explorais déjà ma Belle Province avec mes parents, en VR et en vélo; plus tard, c’est aussi en terre québécoise que j’ai commencé ma carrière de journaliste voyageur et pleinairiste, avant de parcourir le monde.»

« La pandémie aura au moins eu ceci de bon: me faire replonger dans mes souvenirs québécois et me permettre de passer plus de temps à investir ce Québec que j’aime tant ».

Fragments d’ici – 25 récits pour (re)découvrir le Québec, par Gary Lawrence, Éditions Somme Toute, 23 $

*Photo en accueil :