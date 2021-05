Mélanie Maynard: le privilège des samedis matin devant la télé

Enfant, la télévision faisait partie de la famille de Mélanie Maynard. C’est probablement parce que le petit écran la séduisait tant qu’elle a décidé de se retrouver devant les caméras, afin de capter l’attention de ses frères et soeurs.

Mélanie, quelle émission jeunesse vous a marquée et pourquoi?

Pop Citrouille pour les personnages, la diversité des sketchs et l’humour omniprésent.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Les samedis matin, me lever pour écouter Candy en mangeant mes céréales. Une télé pour une famille de huit enfants. Un grand privilège de prendre ce moment à moi et de ne pas avoir à regarder les émissions de mes frères. Les midis aussi, avec Les Satellipopettes.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune?

Beaucoup. C’était un membre de la famille. Moi qui cherchais beaucoup l’attention de mes frères et sœurs, aller me mettre dans la télé pour en avoir s’est sûrement inscrit quelque part dans mon inconscient.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée?

Le Prof Bof dans Le Club des 100 watts [joué par Marc Labrèche, NDLR]. Je le trouvais drôle et il portait l’interprétation d’un personnage à un autre niveau.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

Celle de Tape-Tambour. Je ne peux pas voir le comédien Antoine Durand sans que la chanson me revienne en tête.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Assurément Fanfreluche. J’adore raconter des histoires.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir à vos enfants, Rosalie et Louis-Thomas?

Dans une galaxie près de chez vous. Ma fille a grandi dans les décors, mais je crois que mon fils de 16 ans n’a même pas regardé un épisode au complet!

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

J’en regarde moins [qu’avant], mais il doit s’y faire de très bonnes choses. Malheureusement, avec les tablettes et l’ouverture sur tout ce qui se fait dans le monde, il y a un risque que les enfants d’aujourd’hui aient une consommation moins locale.

On peut voir Mélanie Maynard prêter ses traits à Pétrolia Parenteau Stanislavski grâce aux nombreuses rediffusions de la comédie Dans une galaxie près de chez vous, sur Unis TV. On peut aussi l’entendre au micro du rendez-vous matinal On part ça d’même qu’elle co-anime avec Étienne Boulay, dès 5h30 en semaine, sur les ondes de WKND 99,5 FM.